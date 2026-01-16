$43.180.08
13:20 • 764 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 14472 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 13952 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 14859 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 16183 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 18863 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 27102 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 31705 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 25621 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 35859 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Резерв+ тестирует онлайн-постановку на воинский учет мужчин 18–24 лет

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Приложение Резерв+ начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет для мужчин в возрасте 18–24 лет. Это позволит встать на учет дистанционно, без визитов в ТЦК.

Резерв+ тестирует онлайн-постановку на воинский учет мужчин 18–24 лет

Приложение "Резерв+" тестирует онлайн-постановку на воинский учет мужчин 18–24 лет. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Вскоре мужчины смогут встать на воинский учет дистанционно — без визитов в ТЦК и бумажных процедур. Минобороны Украины продолжает тестировать постановку на учет в приложении Резерв+ и расширяет его на новую возрастную группу

- говорится в сообщении.

К тестированию приглашаются мужчины в возрасте 18–24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы принять участие, нужно заполнить форму. 

Как это работает:

  • Заполните форму для участия в тестировании.
    • Ожидайте электронное письмо с приглашением.
      • Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
        • Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
          • Получите подтверждение и свой документ Резерв ID. 

            Минобороны обращает внимание: онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Если вас ранее сняли или исключили с учета, восстановление пока возможно только через ТЦК и СП. 

            Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. 

            Минобороны отмечает, что онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан.

            Ольга Розгон

            ОбществоТехнологии
            Мобилизация
            Военное положение
            Война в Украине
            ТЦК и СП
            Министерство обороны Украины
            Украина