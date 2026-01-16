Приложение "Резерв+" тестирует онлайн-постановку на воинский учет мужчин 18–24 лет. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Вскоре мужчины смогут встать на воинский учет дистанционно — без визитов в ТЦК и бумажных процедур. Минобороны Украины продолжает тестировать постановку на учет в приложении Резерв+ и расширяет его на новую возрастную группу - говорится в сообщении.

К тестированию приглашаются мужчины в возрасте 18–24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы принять участие, нужно заполнить форму.

Как это работает:

Заполните форму для участия в тестировании.

Ожидайте электронное письмо с приглашением.

Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.

Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.

Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

Минобороны обращает внимание: онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Если вас ранее сняли или исключили с учета, восстановление пока возможно только через ТЦК и СП.

Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП.

Минобороны отмечает, что онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан.

Резерв+ расширяет функционал: будут доступны уведомления о бумажных повестках по почте