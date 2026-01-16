Резерв+ тестирует онлайн-постановку на воинский учет мужчин 18–24 лет
Киев • УНН
Приложение Резерв+ начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет для мужчин в возрасте 18–24 лет. Это позволит встать на учет дистанционно, без визитов в ТЦК.
Вскоре мужчины смогут встать на воинский учет дистанционно — без визитов в ТЦК и бумажных процедур. Минобороны Украины продолжает тестировать постановку на учет в приложении Резерв+ и расширяет его на новую возрастную группу
К тестированию приглашаются мужчины в возрасте 18–24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы принять участие, нужно заполнить форму.
Как это работает:
- Заполните форму для участия в тестировании.
- Ожидайте электронное письмо с приглашением.
- Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
- Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
- Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.
Минобороны обращает внимание: онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Если вас ранее сняли или исключили с учета, восстановление пока возможно только через ТЦК и СП.
Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП.
Минобороны отмечает, что онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан.
