Застосунок "Резерв+" тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно — без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони України продовжує тестувати постановку на облік у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу - йдеться у повідомленні.

До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму.

Як це працює:

Заповніть форму для участі в тестуванні.

Очікуйте електронний лист із запрошенням.

Установіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.

Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Міноборони звертає увагу: онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП.

Міноборони зазначає, що онлайн-постановка на військовий облік зменшує бюрократію, знижує навантаження на ТЦК та СП і робить процедуру прозорою для громадян.

Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою