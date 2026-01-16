Резерв+ тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 856 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 14707 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 14155 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 15053 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 16358 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 19029 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 27305 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 31883 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25663 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 35899 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 22128 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 26339 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 23839 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 26597 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 18598 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 34693 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 66720 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 84743 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 93987 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 77647 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 8214 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 18931 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 30971 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 52118 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 85625 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат

Резерв+ тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Застосунок Резерв+ розпочав тестування онлайн-постановки на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років. Це дозволить стати на облік дистанційно, без візитів до ТЦК.

Резерв+ тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років

Застосунок "Резерв+" тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно — без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони України продовжує тестувати постановку на облік у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу

- йдеться у повідомленні.

До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму. 

Як це працює:

  • Заповніть форму для участі в тестуванні.
    • Очікуйте електронний лист із запрошенням.
      • Установіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.
        • Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
          • Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID. 

            Міноборони звертає увагу: онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП. 

            Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. 

            Міноборони зазначає, що онлайн-постановка на військовий облік зменшує бюрократію, знижує навантаження на ТЦК та СП і робить процедуру прозорою для громадян.

            Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою06.01.26, 20:12 • 5104 перегляди

            Ольга Розгон

            СуспільствоТехнології
            Мобілізація
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            ТЦК та СП
            Міністерство оборони України
            Україна