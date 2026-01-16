Резерв+ тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років
Київ • УНН
Застосунок Резерв+ розпочав тестування онлайн-постановки на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років. Це дозволить стати на облік дистанційно, без візитів до ТЦК.
Застосунок "Резерв+" тестує онлайн-постановку на військовий облік чоловіків 18–24 років. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.
Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно — без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони України продовжує тестувати постановку на облік у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу
До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму.
Як це працює:
- Заповніть форму для участі в тестуванні.
- Очікуйте електронний лист із запрошенням.
- Установіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.
- Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
- Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.
Міноборони звертає увагу: онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП.
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП.
Міноборони зазначає, що онлайн-постановка на військовий облік зменшує бюрократію, знижує навантаження на ТЦК та СП і робить процедуру прозорою для громадян.
