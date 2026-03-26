росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру Одещини

Ворог у ніч на четвер, 26 березня, атакував Одеську область. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Ізмаїльської РДА.

Зазначається, що противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району.

Є пошкодження в м. Ізмаїл та Вилківській громаді - йдеться у повідомленні.

В РДА додали, що "зараз у повітряному просторі чисто", втім, закликали мешканців "бути обачними та відповідальними" і під час загрози перебувати в укриттях.

Напередодні через удар безпілотниками по Ізмаїльському району загинула 87-річна жінка та поранена 59-річна. Ворожа атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила ще шість.

