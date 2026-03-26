росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру Одещини
Київ • УНН
Ворог завдав ударів по місту Ізмаїл та Вилківській громаді вночі 26 березня. Атака пошкодила об'єкти енергетики та портову інфраструктуру Одещини.
Ворог у ніч на четвер, 26 березня, атакував Одеську область. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Ізмаїльської РДА.
Деталі
Зазначається, що противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району.
Є пошкодження в м. Ізмаїл та Вилківській громаді
В РДА додали, що "зараз у повітряному просторі чисто", втім, закликали мешканців "бути обачними та відповідальними" і під час загрози перебувати в укриттях.
Нагадаємо
Напередодні через удар безпілотниками по Ізмаїльському району загинула 87-річна жінка та поранена 59-річна. Ворожа атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила ще шість.
