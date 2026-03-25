росія атакувала південь Одещини, є загибла і постраждала

Київ • УНН

 • 3054 перегляди

Через удар безпілотниками по Ізмаїльському району загинула 87-річна жінка та поранена 59-річна. Ворожа атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила ще шість.

росія атакувала південь Одещини, є загибла і постраждала

Південь Одеської області знову атакували російські війська, відомо про одну загиблу та одну постраждалу людей, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

На жаль, стало відомо про загибель людини внаслідок атаки 24 березня по півдню Одещини. Загинула 87-річна жінка. Ще одна жінка, 59 років - травмована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості

- написав Кіпер.

Деталі

З його слів, постраждалій надають всю необхідну медичну допомогу. 

За даними Одеської обласної прокуратури, увечері 24 березня збройні сили рф атакували ударними безпілотниками житлову забудову в одному з районів Одеської області. У ДСНС уточнили, що "вчора ввечері в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору, зазнав руйнування приватний будинок з подальшим загорянням". Також пошкоджено 6 поряд розташованих житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
