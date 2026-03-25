росія атакувала південь Одещини, є загибла і постраждала

Південь Одеської області знову атакували російські війська, відомо про одну загиблу та одну постраждалу людей, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

На жаль, стало відомо про загибель людини внаслідок атаки 24 березня по півдню Одещини. Загинула 87-річна жінка. Ще одна жінка, 59 років - травмована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості