росія за ніч атакувала Україну ще 147 дронами, 121 знешкодили

Київ • УНН

 • 3352 перегляди

Сили ППО збили та подавили 121 ворожий безпілотник різних типів. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

росія вночі випустила по Україні ще 147 дронів, 121 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 березня (з 19:00 24 березня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

- повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Доповнення

Напередодні фактично всю добу від ночі росія била по Україні "шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "шахеди". Увесь день - нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість - саме "шахеди". Географія цього удару була дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити - точно більш ніж 500 збиттів, - усе одно були влучання - у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, у Рівненській області, у Харківській області, на Дніпровщині, повідомив Президент Володимир Зеленський. Є загиблі і більш ніж 40 постраждалих, і серед них - п'ятеро дітей.

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати війну - Зеленський24.03.26, 21:20 • 5540 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Харківська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Житомир
Тернопіль
Вінниця
Івано-Франківськ
Львів