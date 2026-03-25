росія за ніч атакувала Україну ще 147 дронами, 121 знешкодили

росія вночі випустила по Україні ще 147 дронів, 121 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 березня (з 19:00 24 березня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Напередодні фактично всю добу від ночі росія била по Україні "шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "шахеди". Увесь день - нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість - саме "шахеди". Географія цього удару була дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити - точно більш ніж 500 збиттів, - усе одно були влучання - у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, у Рівненській області, у Харківській області, на Дніпровщині, повідомив Президент Володимир Зеленський. Є загиблі і більш ніж 40 постраждалих, і серед них - п'ятеро дітей.

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати війну - Зеленський