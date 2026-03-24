Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати війну - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаб атаки росіян вдень та вночі свідчить про те, що немає в росії наміру реально закінчувати війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні фактично всю добу від ночі росія б’є по Україні "шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "шахеди". Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме "шахеди". Географія цього удару дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збиттів, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі