Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати війну - Зеленський

ukenru
Ексклюзив
18:45 • 5450 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 7324 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 10155 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 14632 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 21843 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 22118 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24622 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 41137 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 38252 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19484 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0.6м/с
55%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 66121 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 43133 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 58123 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 39600 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 21124 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 5434 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 21197 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 41132 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 38247 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 58190 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 2994 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 39663 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 44113 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41753 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38599 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Дипломатка
Соціальна мережа
Х-101

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати війну - Зеленський

Київ • УНН

 • 374 перегляди

росія випустила по Україні понад 550 безпілотників, що спричинило загибель людей та десятки поранених. Президент заявив про відсутність бажання миру в рф.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаб атаки росіян вдень та вночі свідчить про те, що немає в росії наміру реально закінчувати війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Сьогодні фактично всю добу від ночі росія б’є по Україні "шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "шахеди". Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме "шахеди". Географія цього удару дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збиттів, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що наразі відомо про понад 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. 

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати цю війну. А якщо врахувати, що росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на росію, без відчутних російських втрат у них там, у москві, не зʼявиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність 

- додав Зеленський. 

Президент наголосив, що те, що санкції проти росії були частково послаблені, грає на інтерес москві воювати далі.

Щонайменше 2 млрд доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення санкцій. Це небезпечно для всіх. Саме як сигнал. Як напрямок шляху. Точно не "шахед" має бути головним символом того, що відбувається тут у нас, у Європі, і на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Людям хочеться нормального життя. І завдання лідерів – сприяти цьому 

- зазначив Глава держави. 

Нагадаємо 

У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Шахед-136
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Житомир
Вінниця
Львів