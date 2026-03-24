Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати війну - Зеленський
Київ • УНН
росія випустила по Україні понад 550 безпілотників, що спричинило загибель людей та десятки поранених. Президент заявив про відсутність бажання миру в рф.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаб атаки росіян вдень та вночі свідчить про те, що немає в росії наміру реально закінчувати війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні фактично всю добу від ночі росія б’є по Україні "шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "шахеди". Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме "шахеди". Географія цього удару дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збиттів, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі
Він зазначив, що наразі відомо про понад 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей.
Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати цю війну. А якщо врахувати, що росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на росію, без відчутних російських втрат у них там, у москві, не зʼявиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність
Президент наголосив, що те, що санкції проти росії були частково послаблені, грає на інтерес москві воювати далі.
Щонайменше 2 млрд доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення санкцій. Це небезпечно для всіх. Саме як сигнал. Як напрямок шляху. Точно не "шахед" має бути головним символом того, що відбувається тут у нас, у Європі, і на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Людям хочеться нормального життя. І завдання лідерів – сприяти цьому
Нагадаємо
У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань.