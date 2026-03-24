Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у россии нет намерения реально заканчивать войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб атаки россиян днем и ночью свидетельствует о том, что у россии нет намерения реально заканчивать войну. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня фактически все сутки с ночи россия бьет по Украине "шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "шахеды". Весь день – новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество – именно "шахеды". География этого удара очень широка. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбитий, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровенской области, в Харьковской области, на Днепровщине. К сожалению, есть погибшие