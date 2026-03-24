$43.830.0150.880.21
Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у россии нет намерения реально заканчивать войну - Зеленский

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

россия выпустила по Украине более 550 беспилотников, что привело к гибели людей и десяткам раненых. Президент заявил об отсутствии желания мира у рф.

Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у россии нет намерения реально заканчивать войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб атаки россиян днем и ночью свидетельствует о том, что у россии нет намерения реально заканчивать войну. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Сегодня фактически все сутки с ночи россия бьет по Украине "шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "шахеды". Весь день – новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество – именно "шахеды". География этого удара очень широка. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбитий, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровенской области, в Харьковской области, на Днепровщине. К сожалению, есть погибшие 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что сейчас известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. 

Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует, что у россии нет намерения реально заканчивать эту войну. А если учесть, что россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на россию, без ощутимых российских потерь у них там, в москве, не появится желания отходить от войны, как-то привыкать снова к миру. Именно давления сейчас очевидно не хватает. И наоборот, есть сигналы, которые поощряют россию – поощряют продолжать то, что они делают уже годами, только увеличивая агрессивность 

- добавил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что то, что санкции против россии были частично ослаблены, играет на интерес москве воевать дальше.

По меньшей мере 2 млрд долларов только на этих неделях россияне заработают от ослабления санкций. Это опасно для всех. Именно как сигнал. Как направление пути. Точно не "шахед" должен быть главным символом того, что происходит здесь у нас, в Европе, и на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Людям хочется нормальной жизни. И задача лидеров – способствовать этому 

- отметил Глава государства. 

Напомним 

В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий. 

