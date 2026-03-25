Россия за ночь атаковала Украину еще 147 дронами, 121 обезвредили

$43.830.0150.880.21
ukenru
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 25092 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 31912 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 25567 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 29581 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 35378 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 27537 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 28264 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 49763 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 46552 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 20212 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
64%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове
"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов
В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в истории
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за сутки
публикации
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 25098 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенка
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 49766 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 46555 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Садовый
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Львов
Реклама
УНН Lite
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актер
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Социальная сеть
Дипломатка

Россия за ночь атаковала Украину еще 147 дронами, 121 обезвредили

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Силы ПВО сбили и подавили 121 вражеский беспилотник различных типов. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Россия ночью выпустила по Украине еще 147 дронов, 121 из которых сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 марта (с 19:00 24 марта) противник атаковал 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, более 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

- сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Дополнение

Накануне фактически все сутки с ночи Россия била по Украине "шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "шахеды". Весь день - новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество - именно "шахеды". География этого удара была очень широка. И хотя большую часть дронов удалось сбить - точно более 500 сбитий, - все равно были попадания - во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, в Ровенской области, в Харьковской области, на Днепровщине, сообщил Президент Владимир Зеленский. Есть погибшие и более 40 пострадавших, и среди них - пятеро детей.

Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у россии нет намерения реально заканчивать войну - Зеленский24.03.26, 21:20 • 4892 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Харьковская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Житомир
Тернополь
Винница
Ивано-Франковск
Львов