Россия за ночь атаковала Украину еще 147 дронами, 121 обезвредили
Киев • УНН
Силы ПВО сбили и подавили 121 вражеский беспилотник различных типов. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Россия ночью выпустила по Украине еще 147 дронов, 121 из которых сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 марта (с 19:00 24 марта) противник атаковал 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, более 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Дополнение
Накануне фактически все сутки с ночи Россия била по Украине "шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "шахеды". Весь день - новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество - именно "шахеды". География этого удара была очень широка. И хотя большую часть дронов удалось сбить - точно более 500 сбитий, - все равно были попадания - во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, в Ровенской области, в Харьковской области, на Днепровщине, сообщил Президент Владимир Зеленский. Есть погибшие и более 40 пострадавших, и среди них - пятеро детей.
