россия атаковала юг Одесской области, есть погибшая и пострадавшая
Киев • УНН
Из-за удара беспилотниками по Измаильскому району погибла 87-летняя женщина и ранена 59-летняя. Вражеская атака разрушила частный дом и повредила еще шесть.
Юг Одесской области снова атаковали российские войска, известно об одном погибшем и одном пострадавшем, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, стало известно о гибели человека в результате атаки 24 марта по югу Одесской области. Погибла 87-летняя женщина. Еще одна женщина, 59 лет - травмирована. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести
Детали
По его словам, пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По данным Одесской областной прокуратуры, вечером 24 марта вооруженные силы рф атаковали ударными беспилотниками жилую застройку в одном из районов Одесской области. В ГСЧС уточнили, что "вчера вечером в Измаильском районе в результате вражеской атаки по жилому сектору, разрушен частный дом с последующим возгоранием". Также повреждены 6 рядом расположенных жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар.
