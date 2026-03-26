Россия атаковала портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области
Киев • УНН
Враг нанес удары по городу Измаил и Вилковской общине ночью 26 марта. Атака повредила объекты энергетики и портовую инфраструктуру Одесской области.
В ночь на четверг, 26 марта, враг атаковал Одесскую область. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Измаильской РГА.
Детали
Отмечается, что противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района.
Есть повреждения в г. Измаил и Вилковской общине
В РГА добавили, что "сейчас в воздушном пространстве чисто", однако призвали жителей "быть осмотрительными и ответственными" и во время угрозы находиться в укрытиях.
Напомним
Накануне из-за удара беспилотниками по Измаильскому району погибла 87-летняя женщина и ранена 59-летняя. Вражеская атака разрушила частный дом и повредила еще шесть.
