Россия атаковала портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области

В ночь на четверг, 26 марта, враг атаковал Одесскую область. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Измаильской РГА.

Отмечается, что противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района.

Есть повреждения в г. Измаил и Вилковской общине - говорится в сообщении.

В РГА добавили, что "сейчас в воздушном пространстве чисто", однако призвали жителей "быть осмотрительными и ответственными" и во время угрозы находиться в укрытиях.

Накануне из-за удара беспилотниками по Измаильскому району погибла 87-летняя женщина и ранена 59-летняя. Вражеская атака разрушила частный дом и повредила еще шесть.

