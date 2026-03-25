Умєров заявив про спроби комунікації від його імені з міжнародними партнерами
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров попередив про фейкові запити з невідомих номерів. Зловмисники представляються його ім'ям для збору конфіденційної інформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров попередив про спроби комунікації від його імені з невідомих номерів. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Невстановлені особи представляються моїм ім’ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію
Умєров наголосив, що такі повідомлення не мають жодного стосунку ні до нього особисто, ні до його офіційної діяльності.
Він закликав дотримуватися інформаційної гігієни та ретельно перевіряти джерела комунікації.
У разі отримання подібних повідомлень - прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації
Обіцяють грошові компенсації від Укренерго - в мережі активізувались шахраї19.03.26, 14:02 • 4239 переглядiв