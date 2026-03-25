Будуть ще нові домовленості - Зеленський про масштабування спільних проєктів із виробництва зброї з партнерами

Україна працює з партнерами у Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, а також анонсував нові домовленості, передає УНН.

Детально працюємо з нашими надійними партнерами у Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів. Вдячний кожній країні та кожному лідеру, які вже з нами. Будуть і ще нові домовленості – готуємо їх

За його словами, "наші позиції на фронті, наші позиції у вітчизняному виробництві, наша сила тут, удома, – саме це дозволяє Україні привертати глобальну увагу".

Без глобальної уваги майже неможливо вистояти в такій війні. А без сильного захисту світ не помічає народи, які б’ються за свободу. Саме тому наша сміливість, наша сила – це найголовніший український актив. Захищаємо нашу державу. Захищаємо нашу незалежність. Досягаємо результатів для України