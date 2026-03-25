Будут еще новые договоренности - Зеленский о масштабировании совместных проектов по производству оружия с партнерами

Украина работает с партнерами в Европе над масштабированием совместных проектов по производству оружия, прежде всего дронов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, а также анонсировал новые договоренности, передает УНН.

Подробно работаем с нашими надежными партнерами в Европе над масштабированием совместных проектов по производству оружия, прежде всего дронов. Благодарен каждой стране и каждому лидеру, которые уже с нами. Будут и еще новые договоренности – готовим их - сообщил Зеленский.

По его словам, "наши позиции на фронте, наши позиции в отечественном производстве, наша сила здесь, дома, – именно это позволяет Украине привлекать глобальное внимание".

Без глобального внимания почти невозможно выстоять в такой войне. А без сильной защиты мир не замечает народы, которые борются за свободу. Именно поэтому наша смелость, наша сила – это самый главный украинский актив. Защищаем наше государство. Защищаем нашу независимость. Достигаем результатов для Украины - резюмировал Президент.

Украина расширяет совместное производство дронов с рядом стран Европы - Зеленский