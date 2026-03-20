Украина расширяет совместное производство дронов с рядом стран Европы - Зеленский

Владимир Зеленский заявил об активном расширении международного сотрудничества в производстве дронов. По его словам, Украина уже работает с рядом стран Европы и заключает новые договоренности. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Мы движемся достаточно быстро. Мы уже производим вместе с Германией дроны, с Британией - дроны, с Данией, с Нидерландами. Мы начинаем эту работу с Норвегией, мы договорились со Швецией. С Францией в последний раз мы проговорили уже четкие сроки с Эммануэлем, и до конца года у нас будет копродукция. Также, мы подписали соответствующие документы о намерениях в Румынии - в последний раз, когда у меня был визит, и также, еще несколько стран имеют соответствующие документы с нами. И Испания - мы проходим к копродукции, там в некоторых направлениях