Україна розширює спільне виробництво дронів з низкою країн Європи - Зеленський

Ексклюзив
14:50 • 974 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
13:46 • 5648 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
13:36 • 10719 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
13:16 • 14677 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
12:29 • 13535 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Ексклюзив
11:43 • 14278 перегляди
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
10:47 • 17469 перегляди
На 98-му році помер патріарх Філарет
20 березня, 08:59 • 18811 перегляди
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
20 березня, 08:54 • 19843 перегляди
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
20 березня, 08:00 • 17195 перегляди
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиціPhoto
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 28300 перегляди
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові три дні працювала від генераторів - МАГАТЕ09:34 • 16094 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo09:59 • 18717 перегляди
Сотні мільярдів доларів для України: активісти під посольством Польщі вимагали, щоб польський суд визнав рішення українського судуPhotoVideo11:49 • 10175 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo12:40 • 15156 перегляди
Публікації
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
13:16 • 14677 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo12:40 • 15311 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 28435 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 47537 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 49677 перегляди
Україна розширює спільне виробництво дронів з низкою країн Європи - Зеленський

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Володимир Зеленський анонсував копродукцію БПЛА з Німеччиною, Британією та Францією. Також триває розробка систем для роботи в океані та під водою.

Володимир Зеленський заявив про активне розширення міжнародної співпраці у виробництві дронів. За його словами, Україна вже працює з низкою країн Європи та укладає нові домовленості. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Ми рухаємось достатньо швидко. Ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією - дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією, ми домовились зі Швецією. З Францією останнього разу ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем, і до кінця року в нас буде копродукція. Також, ми підписали відповідні документи про наміри в Румунії - останнього разу, коли в мене був візит, і також, ще кілька країн мають відповідні документи з нами. І Іспанія - ми проходимо до копродукції, там в деяких напрямках

- повідомив глава держави.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі Україна матиме дрони, що будуть здатні працювати в умовах океану, крім того - триває активна робота над підводними системами

Алла Кіосак

