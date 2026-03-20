Україна розширює спільне виробництво дронів з низкою країн Європи - Зеленський

Володимир Зеленський заявив про активне розширення міжнародної співпраці у виробництві дронів. За його словами, Україна вже працює з низкою країн Європи та укладає нові домовленості. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Ми рухаємось достатньо швидко. Ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією - дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією, ми домовились зі Швецією. З Францією останнього разу ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем, і до кінця року в нас буде копродукція. Також, ми підписали відповідні документи про наміри в Румунії - останнього разу, коли в мене був візит, і також, ще кілька країн мають відповідні документи з нами. І Іспанія - ми проходимо до копродукції, там в деяких напрямках - повідомив глава держави.

Президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі Україна матиме дрони, що будуть здатні працювати в умовах океану, крім того - триває активна робота над підводними системами