Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Україну очікує похолодання після березневого тепла - синоптик назвала терміни25 березня, 13:00 • 7116 перегляди
Іран отримав план припинення вогню від США - AP25 березня, 14:20 • 4422 перегляди
TikTok та X заявляють про свою "нейтральність" щодо заборони соцмереж для дітей - ЗМІ25 березня, 14:39 • 4196 перегляди
Іран відхилив план США щодо припинення вогню та висунув власні умови25 березня, 14:50 • 17554 перегляди
Білий дім: переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, попри початковий опір Тегерана плану США19:38 • 5416 перегляди
Пожежа на промотурі "Гра в хованки 2" у Le Bristol Paris - евакуйовано 400 людей

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Під час промотуру фільму в готелі Le Bristol Paris евакуювали 400 людей через пожежу на кухні. Сара Мішель Ґеллар та інші актори не постраждали.

Пожежа на промотурі "Гра в хованки 2" у Le Bristol Paris - евакуйовано 400 людей

У Парижі під час промотуру фільму "Гра в хованки 2" сталася пожежа в готелі Le Bristol Paris, через що було евакуйовано близько 400 людей. Серед присутніх були актори Сара Мішель Ґеллар, Кетрін Ньютон, Елайджа Вуд. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Деталі

Зазначається, що займання виникло на кухні готелю близько 11:30 у середу, коли там тривав пресзахід, присвячений виходу стрічки. Після спалаху пожежі було ухвалено рішення про повну евакуацію будівлі. На місце оперативно прибули рятувальні служби.

Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, усі учасники заходу перебувають у безпеці, а ситуацію вдалося швидко взяти під контроль.

Акторка Кетрін Ньютон вже за кілька годин після інциденту опублікувала фото в Instagram, на якому усміхається та позує, ймовірно, у приміщенні готелю.

Довідково

Прем’єра фільму в Європі запланована на 8 квітня. Попередньо, інцидент не вплине на подальший графік промокампанії.

Нагадаємо

Сара Мішель Ґеллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу.

