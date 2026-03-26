Пожежа на промотурі "Гра в хованки 2" у Le Bristol Paris - евакуйовано 400 людей

У Парижі під час промотуру фільму "Гра в хованки 2" сталася пожежа в готелі Le Bristol Paris, через що було евакуйовано близько 400 людей. Серед присутніх були актори Сара Мішель Ґеллар, Кетрін Ньютон, Елайджа Вуд. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Зазначається, що займання виникло на кухні готелю близько 11:30 у середу, коли там тривав пресзахід, присвячений виходу стрічки. Після спалаху пожежі було ухвалено рішення про повну евакуацію будівлі. На місце оперативно прибули рятувальні служби.

Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, усі учасники заходу перебувають у безпеці, а ситуацію вдалося швидко взяти під контроль.

Акторка Кетрін Ньютон вже за кілька годин після інциденту опублікувала фото в Instagram, на якому усміхається та позує, ймовірно, у приміщенні готелю.

Прем’єра фільму в Європі запланована на 8 квітня. Попередньо, інцидент не вплине на подальший графік промокампанії.

