Пожар на промотуре "Игра в прятки 2" в Le Bristol Paris - эвакуировано 400 человек

В Париже во время промотура фильма "Игра в прятки 2" произошел пожар в отеле Le Bristol Paris, из-за чего было эвакуировано около 400 человек. Среди присутствующих были актеры Сара Мишель Геллар, Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Отмечается, что возгорание возникло на кухне отеля около 11:30 в среду, когда там проходило пресс-мероприятие, посвященное выходу ленты. После вспышки пожара было принято решение о полной эвакуации здания. На место оперативно прибыли спасательные службы.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, все участники мероприятия находятся в безопасности, а ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Актриса Кэтрин Ньютон уже через несколько часов после инцидента опубликовала фото в Instagram, на котором улыбается и позирует, вероятно, в помещении отеля.

Премьера фильма в Европе запланирована на 8 апреля. Предварительно, инцидент не повлияет на дальнейший график промокампании.

Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в ремейке шоу.

Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов