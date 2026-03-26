Пожар на промотуре "Игра в прятки 2" в Le Bristol Paris - эвакуировано 400 человек

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Во время промотура фильма в отеле Le Bristol Paris эвакуировали 400 человек из-за пожара на кухне. Сара Мишель Геллар и другие актеры не пострадали.

В Париже во время промотура фильма "Игра в прятки 2" произошел пожар в отеле Le Bristol Paris, из-за чего было эвакуировано около 400 человек. Среди присутствующих были актеры Сара Мишель Геллар, Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Подробности

Отмечается, что возгорание возникло на кухне отеля около 11:30 в среду, когда там проходило пресс-мероприятие, посвященное выходу ленты. После вспышки пожара было принято решение о полной эвакуации здания. На место оперативно прибыли спасательные службы.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, все участники мероприятия находятся в безопасности, а ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Актриса Кэтрин Ньютон уже через несколько часов после инцидента опубликовала фото в Instagram, на котором улыбается и позирует, вероятно, в помещении отеля.

Справка

Премьера фильма в Европе запланирована на 8 апреля. Предварительно, инцидент не повлияет на дальнейший график промокампании.

Напомним

Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в ремейке шоу.

