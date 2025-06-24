Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"

Американська акторка Сара Мішель Геллар поділилася своїм баченням майбутнього перезапуску культового серіалу "Баффі – винищувачка вампірів", де зіграла головну роль у версії 1997 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

В інтерв’ю Vanity Fair Italia Геллар зізналася, що сподівається на масштабне возз’єднання героїв із оригінального серіалу. За її словами, вона мріє повернути не лише живих персонажів, а й тих, хто загинув у сюжеті.

Це буде легше, ніж кілька останніх сезонів оригіналу. Ми спробуємо знайти баланс між новими та старими персонажами. Моя мрія – повернути всіх, хто помер, але також доведеться звільнити місце для нових історій – сказала Мішель Геллар.

Додатково

Проєкт перезапуску активно розвивається. У лютому стало відомо, що стримінговий сервіс Hulu близький до замовлення пілотного епізоду нового серіалу. У травні головну роль у шоу отримала юна акторка Раян Кіра Армстронг, а сама Геллар погодилася повернутися до ролі Баффі у пілоті та згодом з’являтиметься у серіалі як повторюваний персонаж.

З того моменту, як я побачила прослуховування Раян, я знала, що поруч зі мною буде лише одна дівчина. Мати такий емоційний інтелект і талант у такому юному віці – це справжній дар. Бонус полягає в тому, що її посмішка освітлює навіть найтемнішу кімнату – сказала Геллар про нову акторку.

Сценарій до перезапуску напишуть Нора та Ліла Цукерман, які також стануть шоуранерками та виконавчими продюсерками. Режисеркою пілотного епізоду виступить лауреатка "Оскара" Хлоя Чжао, яка також залучена до проєкту як продюсерка.Серед інших виконавчих продюсерів:

Сара Мішель Геллар;

Гейл Берман;

Френ Кузуї та Каз Кузуї (під брендом Suite B);

Доллі Партон (під брендом Sandollar).

Виробництвом серіалу займаються студії 20th Television і Searchlight Television.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у новому перезапуску культового серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" на глядачів чекатиме не тільки повернення знайомих облич, а й можлива участь дітей акторів з оригінального складу.

Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну роль в оригінальному серіалі, поділилася, що кілька з них проходили прослуховування на ролі в рімейку серіалу від Hulu.

Довідка

Оригінальний серіал "Баффі – винищувачка вампірів" вийшов у 1997 році і тривав до 2003-го, здобувши культовий статус завдяки унікальному поєднанню хорору, фентезі та підліткової драми.

Перезапуск серіалу покликаний переосмислити оригінал і водночас зберегти його дух, додавши нових персонажів та сюжетні лінії.

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