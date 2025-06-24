Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
09:02 • 24554 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
08:36 • 64889 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є
Ексклюзив
08:07 • 61318 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
07:47 • 72988 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
07:34 • 64769 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
06:40 • 50440 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 62965 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 59266 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 289348 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120417 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф24 червня, 02:25 • 108978 перегляди
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 102955 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 102032 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 86307 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 60386 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 1184 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 6246 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 33102 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 61393 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 102569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 2710 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 92962 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 172099 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 294449 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 161477 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"

Київ • УНН

 • 2614 перегляди

Сара Мішель Геллар, зірка оригінального серіалу "Баффі – винищувачка вампірів", висловила бажання повернути всіх загиблих персонажів у майбутньому перезапуску. Вона також підтвердила свою участь у пілотному епізоді та подальших серіях, а головну роль отримала Раян Кіра Армстронг.

Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"

Американська акторка Сара Мішель Геллар поділилася своїм баченням майбутнього перезапуску культового серіалу "Баффі – винищувачка вампірів", де зіграла головну роль у версії 1997 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

В інтерв’ю Vanity Fair Italia Геллар зізналася, що сподівається на масштабне возз’єднання героїв із оригінального серіалу. За її словами, вона мріє повернути не лише живих персонажів, а й тих, хто загинув у сюжеті.

Це буде легше, ніж кілька останніх сезонів оригіналу. Ми спробуємо знайти баланс між новими та старими персонажами. Моя мрія – повернути всіх, хто помер, але також доведеться звільнити місце для нових історій

– сказала Мішель Геллар.

Додатково

Проєкт перезапуску активно розвивається. У лютому стало відомо, що стримінговий сервіс Hulu близький до замовлення пілотного епізоду нового серіалу. У травні головну роль у шоу отримала юна акторка Раян Кіра Армстронг, а сама Геллар погодилася повернутися до ролі Баффі у пілоті та згодом з’являтиметься у серіалі як повторюваний персонаж.

З того моменту, як я побачила прослуховування Раян, я знала, що поруч зі мною буде лише одна дівчина. Мати такий емоційний інтелект і талант у такому юному віці – це справжній дар. Бонус полягає в тому, що її посмішка освітлює навіть найтемнішу кімнату

– сказала Геллар про нову акторку.

Сценарій до перезапуску напишуть Нора та Ліла Цукерман, які також стануть шоуранерками та виконавчими продюсерками. Режисеркою пілотного епізоду виступить лауреатка "Оскара" Хлоя Чжао, яка також залучена до проєкту як продюсерка.Серед інших виконавчих продюсерів:

  • Сара Мішель Геллар;
    • Гейл Берман;
      • Френ Кузуї та Каз Кузуї (під брендом Suite B);
        • Доллі Партон (під брендом Sandollar).

          Виробництвом серіалу займаються студії 20th Television і Searchlight Television.

          Нагадаємо

          Як повідомляв УНН, у новому перезапуску культового серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" на глядачів чекатиме не тільки повернення знайомих облич, а й можлива участь дітей акторів з оригінального складу.

          Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну роль в оригінальному серіалі, поділилася, що кілька з них проходили прослуховування на ролі в рімейку серіалу від Hulu.

          Довідка

          Оригінальний серіал "Баффі – винищувачка вампірів" вийшов у 1997 році і тривав до 2003-го, здобувши культовий статус завдяки унікальному поєднанню хорору, фентезі та підліткової драми.

          Перезапуск серіалу покликаний переосмислити оригінал і водночас зберегти його дух, додавши нових персонажів та сюжетні лінії.

          Стала відома причина смерті зірки "Баффі" Мішель Трахтенберг - Rolling Stone17.04.25, 10:05 • 11922 перегляди

          Андрій Кулик

          Андрій Кулик

          КультураУНН Lite
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9