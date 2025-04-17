Стала відома причина смерті зірки "Баффі" Мішель Трахтенберг - Rolling Stone

$41.220.04
46.820.21
uk
Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
Ексклюзив
13:28 • 5422 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
13:06 • 12295 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

13:01 • 14324 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
12:16 • 17606 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

11:35 • 23673 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
09:48 • 38353 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 49926 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 65098 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Ексклюзив
17 квітня, 05:54 • 84680 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну

16 квітня, 11:59 • 113706 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
6м/с
27%
Популярнi новини

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

17 квітня, 03:57 • 53553 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 87415 перегляди

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

17 квітня, 06:42 • 44277 перегляди

Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

08:50 • 34810 перегляди

Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

09:00 • 37952 перегляди
Публікації

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

13:35 • 4968 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

12:47 • 14561 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 84671 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 87437 перегляди

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 97680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

13:03 • 3620 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

09:32 • 14411 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 111405 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 53774 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 53472 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Стала відома причина смерті зірки "Баффі" Мішель Трахтенберг - Rolling Stone

Київ • УНН

 • 7174 перегляди

Акторка Мішель Трахтенберг, відома за роллю в серіалі «Баффі – переможниця вампірів», померла від ускладнень, викликаних цукровим діабетом. Їй було 39 років.

Стала відома причина смерті зірки "Баффі" Мішель Трахтенберг - Rolling Stone

Американська акторка, зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" Мішель Трахтенберг померла від ускладнень, спричинених цукровим діабетом. Про це повідомляє журнал Rolling Stone, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією Офісу головного медичного експерта Нью-Йорка, причина смерті акторки була встановлена після аналізу результатів лабораторних тестів. До того часу ніхто не міг точно встановити причину смерті акторки, йдеться у публікації.

Після її смерті з’явились повідомлення, що Трахтенберг перенесла трансплантацію печінки. Ймовірно, це призвело до ускладнень, однак родина акторки відмовлялась від розтину тіла, пише Rolling Stone.

Доповнення

Мішель Трахтенберг померла 26 лютого 2025 року в Нью-Йорку, їй було 39 років. Вона здобула популярність після виконання ролі Дон Саммерс у серіалі "Баффі — переможниця вампірів" та Дженні у молодіжній комедії "Євротур". Також вона зіграла ролі у телесеріалах "Доктор Хаус", "Морська поліція: Лос-Анджелес", "Мислити як вбивця", "Пліткарка" тощо.

Нагадаємо

У США померла письменниця Ліза Джейн Сміт, відома за серією книг "Щоденники вампіра". Їй було 66 років: з них 10 років вона боролась з аутоімунною хворобою.

Євген Устименко

Євген Устименко

КультураЗдоров'яНовини Світу
Нью-Йорк
Brent
$66.76
Bitcoin
$84,772.90
S&P 500
$5,295.75
Tesla
$243.59
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,341.81
Ethereum
$1,600.98