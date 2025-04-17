Стала відома причина смерті зірки "Баффі" Мішель Трахтенберг - Rolling Stone

Американська акторка, зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" Мішель Трахтенберг померла від ускладнень, спричинених цукровим діабетом. Про це повідомляє журнал Rolling Stone, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією Офісу головного медичного експерта Нью-Йорка, причина смерті акторки була встановлена після аналізу результатів лабораторних тестів. До того часу ніхто не міг точно встановити причину смерті акторки, йдеться у публікації.

Після її смерті з’явились повідомлення, що Трахтенберг перенесла трансплантацію печінки. Ймовірно, це призвело до ускладнень, однак родина акторки відмовлялась від розтину тіла, пише Rolling Stone.

Доповнення

Мішель Трахтенберг померла 26 лютого 2025 року в Нью-Йорку, їй було 39 років. Вона здобула популярність після виконання ролі Дон Саммерс у серіалі "Баффі — переможниця вампірів" та Дженні у молодіжній комедії "Євротур". Також вона зіграла ролі у телесеріалах "Доктор Хаус", "Морська поліція: Лос-Анджелес", "Мислити як вбивця", "Пліткарка" тощо.

Нагадаємо

У США померла письменниця Ліза Джейн Сміт, відома за серією книг "Щоденники вампіра". Їй було 66 років: з них 10 років вона боролась з аутоімунною хворобою.