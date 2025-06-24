Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"

Американская актриса Сара Мишель Геллар поделилась своим видением будущего перезапуска культового сериала "Баффи – истребительница вампиров", где сыграла главную роль в версии 1997 года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В интервью Vanity Fair Italia Геллар призналась, что надеется на масштабное воссоединение героев из оригинального сериала. По ее словам, она мечтает вернуть не только живых персонажей, но и тех, кто погиб в сюжете.

Это будет легче, чем несколько последних сезонов оригинала. Мы постараемся найти баланс между новыми и старыми персонажами. Моя мечта – вернуть всех, кто умер, но также придется освободить место для новых историй – сказала Мишель Геллар.

Дополнительно

Проект перезапуска активно развивается. В феврале стало известно, что стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода нового сериала. В мае главную роль в шоу получила юная актриса Райан Кира Армстронг, а сама Геллар согласилась вернуться к роли Баффи в пилоте и впоследствии будет появляться в сериале как повторяющийся персонаж.

С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я знала, что рядом со мной будет только одна девушка. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в таком юном возрасте – это настоящий дар. Бонус заключается в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату – сказала Геллар о новой актрисе.

Сценарий к перезапуску напишут Нора и Лила Цукерман, которые также станут шоураннерами и исполнительными продюсерами. Режиссером пилотного эпизода выступит лауреатка "Оскара" Хлоя Чжао, которая также привлечена к проекту как продюсер. Среди других исполнительных продюсеров:

Сара Мишель Геллар;

Гейл Берман;

Фрэн Кузуи и Каз Кузуи (под брендом Suite B);

Долли Партон (под брендом Sandollar).

Производством сериала занимаются студии 20th Television и Searchlight Television.

Напомним

Как сообщал УНН, в новом перезапуске культового сериала "Баффи - истребительница вампиров" зрителей будет ждать не только возвращение знакомых лиц, но и возможное участие детей актеров из оригинального состава.

Сара Мишель Геллар, сыгравшая главную роль в оригинальном сериале, поделилась, что несколько из них проходили прослушивания на роли в ремейке сериала от Hulu.

Справка

Оригинальный сериал "Баффи – истребительница вампиров" вышел в 1997 году и длился до 2003-го, получив культовый статус благодаря уникальному сочетанию хоррора, фэнтези и подростковой драмы.

Перезапуск сериала призван переосмыслить оригинал и одновременно сохранить его дух, добавив новых персонажей и сюжетные линии.

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