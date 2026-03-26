Відмовилася від ролі у Netflix - Катерина Білик пояснила принципову позицію

Популярна українська модель та блогерка Катерина Білик відмовилася від участі у великому серіальному проєкті стримінгової платформи Netflix, попри перспективу міжнародного релізу та співпраці з іноземною командою. Інфлюенсерці пропонували роль у багатосерійному форматі, який планували знімати одразу у кількох країнах Центральної Європи, передає УНН із посиланням на інтерв’ю, яке Білик дала для ютуб-проєкту "Телеканал D1".

За задумом авторів, сюжет мав розкривати закулісся життя забезпечених представників регіону, поєднуючи атмосферу розкоші з кримінальною драматургією та провокаційними сюжетними лініями. Втім, після обговорення деталей персонажа модель дійшла висновку, що запропонований образ не відповідає її уявленню про сучасну жінку зі Східної Європи.

За словами Білик, сценарій використовував спрощене бачення героїні та апелював до стереотипів, які, на її думку, давно втратили актуальність. Саме це стало вирішальним фактором для відмови, незважаючи на потенційно широку аудиторію та гучну прем’єру.

Модель наголосила, що для неї принципово підтримувати ініціативи, які демонструють українок як впевнених у собі, самостійних і різносторонніх особистостей. Вона переконана, що популярність не повинна вимагати поступок власним переконанням, адже контент формує сприйняття жінок у міжнародному медіапросторі.

