Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Альону Омович на понад 5 млн гривень за рекламу казино на своїх соцсторінках. Про це повідомляє PlayCity, передає УНН.

Команда PlayCity виявила на сторінці Instagram-блогерки публікації з рекламою азартних ігор. Альона Омович, блогерка-мільйонниця, рекламувала на своїй сторінці неліцензоване казино - йдеться у повідомленні.

У PlayCity нагадали, що блогерам заборонено рекламувати азартні ігри, а просування неліцензованих казино - це ще більший негативний вплив на підписників.

Фактично йдеться про залучення своєї аудиторії до нелегального ринку, де відсутні правила відповідальної гри, гарантії виплат і безпека персональних даних. Для встановлення особи блогерки ми звернулися до БЕБ. Завдяки інформаційно-пошуковій роботі аналітиків Бюро, особу ідентифіковано - ФОП Старих Альона Едуардівна отримала штраф на понад 5 млн гривень - зазначили в PlayCity.

Зазначимо, що відповідно до рішення агентства №79-р від 20 березня, на блогерку накладено штраф у розмірі 5 млн 188,2 тис. гривень. Штраф має бути сплаченим не пізніше трьох місяців, а також вона має повідомити агентство про добровільне виконання цього рішення.

