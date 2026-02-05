Київське “Динамо” оштрафували на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор
Київ • УНН
Держагентство PlayCity оштрафувало ФК "Динамо" Київ на 5,188 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор на стадіоні. Клуб має три місяці на сплату або оскарження рішення, яке набуло чинності 26 січня 2026 року.
Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало київське "Динамо" на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор на території стадіону. Про це пише УНН з посиланням на рішення Агентства та пресслужбу клубу.
Застосувати до ТОВ "Футбольний Клуб "Динамо" Київ" фінансову санкцію у розмірі 5 млн 188,2 тис. гривень
Зазначається, що "Динамо" має сплатити штраф не пізніше трьох місяців, а також повідомити Агентство про добровільне виконання цього рішення.
Порушення було виявлено 16 січня 2026 року. Клуб, за даними агентства, не дотримався низки положень статті 22-1 закону "Про рекламу". Клуб має право оскаржити рішення регулятора у суді протягом трьох місяців. У разі несплати або відсутності оскарження справа буде передана до виконавчої служби для примусового стягнення. Рішення набрало чинності з 26 січня 2026 року.
У "Динамо" заявили, що підтверджують факт накладення штрафу уповноваженим державним органом у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства щодо розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.
Ми усвідомлюємо, що регулювання у сфері реклами та букмекерської діяльності перебуває в процесі активних змін, і визнаємо можливі технічні або організаційні недоліки з нашого боку. Відповідальність за власні дії є базовим принципом діяльності ФК "Динамо". У процесі діалогу з державним агентством PlayCity клуб дійшов спільного розуміння щодо необхідності подальшої системної співпраці. ФК "Динамо" відкрите до взаємодії з регулятором. Ми вже розпочали діалог щодо спільних ініціатив, спрямованих на формування культури відповідальної гри. Ми переконані, що така взаємодія буде корисною для держави, українського спорту та суспільства загалом
