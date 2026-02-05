Київське “Динамо” оштрафували на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор

$43.170.02
Ексклюзив
14:39 • 186 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 5528 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 17469 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 42278 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23624 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24085 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20239 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13872 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13746 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19837 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 20827 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 26320 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 27378 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 26083 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 17486 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 42280 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 59515 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 89468 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 89480 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 127991 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 5768 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 12297 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 33837 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19588 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19194 перегляди
Київське “Динамо” оштрафували на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Держагентство PlayCity оштрафувало ФК "Динамо" Київ на 5,188 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор на стадіоні. Клуб має три місяці на сплату або оскарження рішення, яке набуло чинності 26 січня 2026 року.

Київське “Динамо” оштрафували на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор

Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало київське "Динамо" на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор на території стадіону. Про це пише УНН з посиланням на рішення Агентства та пресслужбу клубу. 

Застосувати до ТОВ "Футбольний Клуб "Динамо" Київ" фінансову санкцію у розмірі 5 млн 188,2 тис. гривень 

- йдеться в рішенні. 

Зазначається, що "Динамо" має сплатити штраф не пізніше трьох місяців, а також повідомити Агентство про добровільне виконання цього рішення. 

Порушення було виявлено 16 січня 2026 року. Клуб, за даними агентства, не дотримався низки положень статті 22-1 закону "Про рекламу". Клуб має право оскаржити рішення регулятора у суді протягом трьох місяців. У разі несплати або відсутності оскарження справа буде передана до виконавчої служби для примусового стягнення. Рішення набрало чинності з 26 січня 2026 року.

У "Динамо" заявили, що підтверджують факт накладення штрафу уповноваженим державним органом у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства щодо розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.

Ми усвідомлюємо, що регулювання у сфері реклами та букмекерської діяльності перебуває в процесі активних змін, і визнаємо можливі технічні або організаційні недоліки з нашого боку. Відповідальність за власні дії є базовим принципом діяльності ФК "Динамо". У процесі діалогу з державним агентством PlayCity клуб дійшов спільного розуміння щодо необхідності подальшої системної співпраці. ФК "Динамо" відкрите до взаємодії з регулятором. Ми вже розпочали діалог щодо спільних ініціатив, спрямованих на формування культури відповідальної гри. Ми переконані, що така взаємодія буде корисною для держави, українського спорту та суспільства загалом 

- заявили в клубі. 

Нагадаємо 

Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино. 

Павло Башинський

