Блогерку Анну Алхім оштрафували на майже 5 млн грн за рекламу казино
Київ • УНН
Держагентство PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино в Instagram-сторіз. Це частина кампанії, в рамках якої за пів року оштрафовано 14 блогерів, вебсайтів та медіа на 67,2 млн грн.
Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram, пише УНН.
Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень
Зазначається, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн.
Нагадаємо, в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід
Проти відомої блогерки Анни Алхім (справжнє ім’я - Анна Буряченко) відкрито три кримінальні провадження після звернення депутатки Наталії Піпи. Зокрема за статтями про держзраду, розпалювання ворожнечі та погрози держдіячу. Блогерку критикують за російську мову.
Згодом блогерка оголосила про переїзд до Дубаю через безпекову ситуацію в Україні і заявила, що не планує повертатися найближчим часом, але вважає Київ найкращим містом.
