Блогерку Анну Алхім оштрафували на майже 5 млн грн за рекламу казино

Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 2592 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 11840 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 21148 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 33767 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 43568 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 36546 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 35564 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 52727 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22292 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Популярнi новини
Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12 грудня, 01:35 • 7416 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 16811 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 9672 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 16072 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 17191 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 52727 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 56813 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 56676 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 67344 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 67543 перегляди
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 1950 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 35890 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 36561 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 41678 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 37996 перегляди
Блогерку Анну Алхім оштрафували на майже 5 млн грн за рекламу казино

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Держагентство PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино в Instagram-сторіз. Це частина кампанії, в рамках якої за пів року оштрафовано 14 блогерів, вебсайтів та медіа на 67,2 млн грн.

Блогерку Анну Алхім оштрафували на майже 5 млн грн за рекламу казино

Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram, пише УНН.

Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн.

У міністерстві нагадали, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн.

Нагадаємо, в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід

- додали в Мінцифри.

Нагадаємо

Проти відомої блогерки Анни Алхім (справжнє ім’я - Анна Буряченко) відкрито три кримінальні провадження після звернення депутатки Наталії Піпи. Зокрема за статтями про держзраду, розпалювання ворожнечі та погрози держдіячу. Блогерку критикують за російську мову.

Згодом блогерка оголосила про переїзд до Дубаю через безпекову ситуацію в Україні і заявила, що не планує повертатися найближчим часом, але вважає Київ найкращим містом.

На блогерку Анну Алхім склали протокол за порушення мовного закону - нардепка Піпа31.10.25, 10:18 • 4451 перегляд

Ольга Розгон

