Проти блогерки Анни Алхім відкрили кримінальну справу: що відомо

Проти відомої блогерки Анни Алхім (справжнє ім’я - Анна Буряченко) відкрито три кримінальні провадження, після того як депутатське звернення Наталії Піпи стало поштовхом до початку розслідування. Про це пише УНН із посиланням на допис народної депутатки, волонтерки та громадської активістки Наталі Піпи у Фейсбук.

Деталі

Щойно моє звернення щодо Анни Алхім було зареєстроване в СБУ та Національній поліції через загрозу національній безпеці — я почала отримувати погрози - написала Піпа 13 травня у своїй соцмережі.

Народна депутатка від "Слуги народу" також зазначила, що імовірно блогерку хтось інформував про це, а також поставила риторичне питання щодо того "Скільки ще захист українських цінностей в Україні буде приводом для знущань та погроз?".

Сьогодні, 16 травня, Наталя Піпа опублікувала ще одне повідомлення, в якому ішлося про відкриття справи проти блогерки.

Проти Алхім поліція відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі. Слідкуємо за ситуацією далі - написала вона.

Наразі розслідування триває, а деталі справи залишаються на стадії уточнення.

За попередньою інформацію, ідеться про порушення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 161 - розпалювання національної ворожнечі;

стаття 111 - державна зрада;

стаття 346 - погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Доповнення

Нещодавно Анна Алхім потрапила у скандал через те, що на хрестинах дітей іншої блогерки Стасі Макєєвої відмовилася співати українські пісні. Через це вона отримала багато критики зокрема від Олени Мандзюк, яка публічно звернулася до СБУ та звинуватила Алхім у поширені російських наративів та у тому, що блогерка спілкується російською.

Пізніше у ЗМІ поширювалась інформація, що Анна Алхім та ще 13 українських блогерів можуть потрапити під санкції РНБО за співпрацю з рф та просування російських наративів.

А 12 травня волонтерка та блогерка Олена Мандзюк звернулася до блогерки Анни Алхім із пропозицією особисто приєднатися до гуманітарної поїздки на фронт, на що та погодилася.