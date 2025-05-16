Против блогерки Анны Алхим открыли уголовное дело: что известно

Против известной блогерши Анны Алхим (настоящее имя - Анна Буряченко) открыто три уголовных производства, после того как депутатское обращение Натальи Пипы стало толчком к началу расследования. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение народной депутатки, волонтерки и общественной активистки Натальи Пипы в Фейсбук.

Детали

Как только мое обращение по поводу Анны Алхим было зарегистрировано в СБУ и Национальной полиции из-за угрозы национальной безопасности - я начала получать угрозы - написала Пипа 13 мая в своей соцсети.

Народный депутат от "Слуги народа" также отметила, что вероятно блогершу кто-то информировал об этом, а также задала риторический вопрос о том "Сколько еще защита украинских ценностей в Украине будет поводом для издевательств и угроз?".

Сегодня, 16 мая, Наталья Пипа опубликовала еще одно сообщение, в котором говорилось об открытии дела против блогерши.

Против Алхим полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной розни. Следим за ситуацией дальше - написала она.

Сейчас расследование продолжается, а детали дела остаются на стадии уточнения.

По предварительной информации, речь идет о нарушениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 161 - разжигание национальной розни;

статья 111 - государственная измена;

статья 346 - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Дополнение

Недавно Анна Алхим попала в скандал из-за того, что на крестинах детей другой блогерши Стаси Макеевой отказалась петь украинские песни. Из-за этого она получила много критики в частности от Елены Мандзюк, которая публично обратилась в СБУ и обвинила Алхим в распространении российских нарративов и в том, что блогерша общается на русском.

Позже в СМИ распространялась информация, что Анна Алхим и еще 13 украинских блогеров могут попасть под санкции СНБО за сотрудничество с рф и продвижение российских нарративов.

А 12 мая волонтерка и блогерша Елена Мандзюк обратилась к блогерше Анне Алхим с предложением лично присоединиться к гуманитарной поездке на фронт, на что та согласилась.