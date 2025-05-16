Против блогерки Анны Алхим открыли уголовное дело: что известно
Киев • УНН
После обращения депутата Натальи Пипы против Анны Алхим открыто три уголовных производства по статьям о госизмене, разжигании вражды и угрозы госдеятелю. Блогерку критикуют за русский язык.
Против известной блогерши Анны Алхим (настоящее имя - Анна Буряченко) открыто три уголовных производства, после того как депутатское обращение Натальи Пипы стало толчком к началу расследования. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение народной депутатки, волонтерки и общественной активистки Натальи Пипы в Фейсбук.
Детали
Как только мое обращение по поводу Анны Алхим было зарегистрировано в СБУ и Национальной полиции из-за угрозы национальной безопасности - я начала получать угрозы
Народный депутат от "Слуги народа" также отметила, что вероятно блогершу кто-то информировал об этом, а также задала риторический вопрос о том "Сколько еще защита украинских ценностей в Украине будет поводом для издевательств и угроз?".
Сегодня, 16 мая, Наталья Пипа опубликовала еще одно сообщение, в котором говорилось об открытии дела против блогерши.
Против Алхим полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной розни. Следим за ситуацией дальше
Сейчас расследование продолжается, а детали дела остаются на стадии уточнения.
По предварительной информации, речь идет о нарушениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- статья 161 - разжигание национальной розни;
- статья 111 - государственная измена;
- статья 346 - угроза или насилие в отношении государственного
или общественного деятеля.
Дополнение
Недавно Анна Алхим попала в скандал из-за того, что на крестинах детей другой блогерши Стаси Макеевой отказалась петь украинские песни. Из-за этого она получила много критики в частности от Елены Мандзюк, которая публично обратилась в СБУ и обвинила Алхим в распространении российских нарративов и в том, что блогерша общается на русском.
Позже в СМИ распространялась информация, что Анна Алхим и еще 13 украинских блогеров могут попасть под санкции СНБО за сотрудничество с рф и продвижение российских нарративов.
А 12 мая волонтерка и блогерша Елена Мандзюк обратилась к блогерше Анне Алхим с предложением лично присоединиться к гуманитарной поездке на фронт, на что та согласилась.