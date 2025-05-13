Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо
Київ • УНН
Олена Мандзюк запропонувала Анні Алхім разом поїхати на фронт з гуманітарною місією, щоб допомогти військовим. Алхім погодилася та запропонувала Мандзюк список необхідного для закупівлі.
Волонтерка та блогерка Олена Мандзюк звернулася до блогерки Анни Алхім із пропозицією особисто приєднатися до гуманітарної поїздки на фронт, на що та погодилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціальні мережі інфлюенсерок.
Деталі
У своєму Instagram Мандзюк опублікувала сторіс, де публічно запросила Алхім до поїздки до військових.
Аня, твоя сторінка закрита, і я не можу особисто переглянути твоє запрошення на зустріч. 16 травня запрошую тебе приєднатися до моєї гуманітарної поїздки — до військових, які працюють на курському напрямку. Я везтиму для них машини та спорядження. У них ще є запити, і думаю, ти зможеш закрити частину з них. Напиши мені — я надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід у Києві, а в цю прекрасну подорож разом
Водночас, на таке запрошення відреагувала і сама Алхім у своєму Telegram: "А потім випʼємо кави".
Запропонувала Олені зустрітися зі мною в п'ятницю в Україні. Але Олена запропонувала мені поїхати з нею 16 травня в Курському напрямку відвезти допомогу військовими. Я, звичайно ж, приймаю її запрошення. Ми навіть можемо, Олено, з тобою поїхати в одній машині. І зараз я вже пишу на твій Telegram, щоб ти написала список, що потрібно хлопцям купити. Тому що я з перших днів війни допомагала, допомагаю і буду продовжувати допомагати
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Доповнення
Напередодні Анна Алхім потрапила у скандал через те, що на хрестинах дітей іншої блогерки Стасі Макєєвої відмовилася співати українські пісні. Через це вона отримала багато критики до чого приєдналася і Олена Мандзюк. Зокрема, вона публічно звернулася до СБУ та звинуватила Алхім у поширені російських наративів та у тому, що блогерка спілкується російською.
Наразі ЗМІ поширюють інформацію, що Анна Алхім та ще 13 українських блогерів можуть потрапити під санкції РНБО за співпрацю з рф та просування російських наративів
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