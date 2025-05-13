Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

Волонтерка та блогерка Олена Мандзюк звернулася до блогерки Анни Алхім із пропозицією особисто приєднатися до гуманітарної поїздки на фронт, на що та погодилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціальні мережі інфлюенсерок.

Деталі

У своєму Instagram Мандзюк опублікувала сторіс, де публічно запросила Алхім до поїздки до військових.

Аня, твоя сторінка закрита, і я не можу особисто переглянути твоє запрошення на зустріч. 16 травня запрошую тебе приєднатися до моєї гуманітарної поїздки — до військових, які працюють на курському напрямку. Я везтиму для них машини та спорядження. У них ще є запити, і думаю, ти зможеш закрити частину з них. Напиши мені — я надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід у Києві, а в цю прекрасну подорож разом - йдеться в дописі.

Водночас, на таке запрошення відреагувала і сама Алхім у своєму Telegram: "А потім випʼємо кави".

Запропонувала Олені зустрітися зі мною в п'ятницю в Україні. Але Олена запропонувала мені поїхати з нею 16 травня в Курському напрямку відвезти допомогу військовими. Я, звичайно ж, приймаю її запрошення. Ми навіть можемо, Олено, з тобою поїхати в одній машині. І зараз я вже пишу на твій Telegram, щоб ти написала список, що потрібно хлопцям купити. Тому що я з перших днів війни допомагала, допомагаю і буду продовжувати допомагати - сказала у відеозверненні Алхім.

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Доповнення

Напередодні Анна Алхім потрапила у скандал через те, що на хрестинах дітей іншої блогерки Стасі Макєєвої відмовилася співати українські пісні. Через це вона отримала багато критики до чого приєдналася і Олена Мандзюк. Зокрема, вона публічно звернулася до СБУ та звинуватила Алхім у поширені російських наративів та у тому, що блогерка спілкується російською.

Наразі ЗМІ поширюють інформацію, що Анна Алхім та ще 13 українських блогерів можуть потрапити під санкції РНБО за співпрацю з рф та просування російських наративів

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