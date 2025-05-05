Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге
Київ • УНН
Колишній чоловік Саші Бо, Ігор Пустовіт, освідчився своїй дівчині Вікторії, яка молодша за нього на 13 років. Дівчина вже змінила прізвище в Instagram.
Колишній чоловік Саші Бо та відомий блогер Ігор Пустовіт зробив пропозицію своїй дівчині Вікторії, передає УНН.
"Вона сказала Так!" - підписав Пустовіт світлину, де він опустився на одне коліно перед своєю обраницею.
Він запевнив, що це не жарт і не хайп.
Додамо
Про обраницю Ігоря Пустовіта відомо небагато. Вона на 13 років молодша за свого нареченого. Ймовірно, теж займається блогінгом. Її профіль в Instagram закритий, але дівчина вже підписується як Вікторія Пустовіт.
Нагадаємо
Ігор Пустовіт став відомим завдяки спільному блогу з колишньою дружиною Сашею Бо. У них двоє спільних синів – Данило та Євген. Їх розлучення було гучним та скандальним, але наразі колишнє подружжя досягло миру.