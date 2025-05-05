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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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5 травня, 14:12 • 28652 перегляди

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Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Колишній чоловік Саші Бо, Ігор Пустовіт, освідчився своїй дівчині Вікторії, яка молодша за нього на 13 років. Дівчина вже змінила прізвище в Instagram.

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

Колишній чоловік Саші Бо та відомий блогер Ігор Пустовіт зробив пропозицію своїй дівчині Вікторії, передає УНН.

"Вона сказала Так!" - підписав Пустовіт світлину, де він опустився на одне коліно перед своєю обраницею.

Він запевнив, що це не жарт і не хайп.

Додамо

Про обраницю Ігоря Пустовіта відомо небагато. Вона на 13 років молодша за свого нареченого. Ймовірно, теж займається блогінгом. Її профіль в Instagram закритий, але дівчина вже підписується як Вікторія Пустовіт.

Нагадаємо

Ігор Пустовіт став відомим завдяки спільному блогу з колишньою дружиною Сашею Бо. У них двоє спільних синів – Данило та Євген. Їх розлучення було гучним та скандальним, але наразі колишнє подружжя досягло миру.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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