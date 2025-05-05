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Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Бывший муж Саши Бо, Игорь Пустовит, признался своей девушке Виктории, которая моложе его на 13 лет. Девушка уже сменила фамилию в Instagram.

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

Бывший муж Саши Бо и известный блогер Игорь Пустовит сделал предложение своей девушке Виктории, передает УНН.

"Она сказала Да!" - подписал Пустовит фотографию, где он опустился на одно колено перед своей избранницей.

Он заверил, что это не шутка и не хайп.

Добавим

Об избраннице Игоря Пустовита известно немного. Она на 13 лет моложе своего жениха. Вероятно, тоже занимается блогингом. Ее профиль в Instagram закрыт, но девушка уже подписывается как Виктория Пустовит.

Напомним

Игорь Пустовит стал известен благодаря совместному блогу с бывшей женой Сашей Бо. У них двое общих сыновей – Даниил и Евгений. Их развод был громким и скандальным, но сейчас бывшие супруги достигли мира.

Антонина Туманова

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