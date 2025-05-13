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Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

Киев • УНН

 • 3882 просмотра

Елена Мандзюк предложила Анне Алхим вместе поехать на фронт с гуманитарной миссией, чтобы помочь военным. Алхим согласилась и предложила Мандзюк список необходимого для закупки.

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

Волонтер и блогер Елена Мандзюк обратилась к блогеру Анне Алхим с предложением лично присоединиться к гуманитарной поездке на фронт, на что та согласилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на социальные сети инфлюенсерок.

Детали

В своем Instagram Мандзюк опубликовала сторис, где публично пригласила Алхим в поездку к военным. 

Аня, твоя страница закрыта, и я не могу лично просмотреть твое приглашение на встречу. 16 мая приглашаю тебя присоединиться к моей гуманитарной поездке — к военным, работающим на курском направлении. Я буду везти для них машины и снаряжение. У них еще есть запросы, и думаю, ты сможешь закрыть часть из них. Напиши мне — я пришлю весь список. Соединим полезное с приятным, поэтому приглашаю тебя не просто на обед в Киеве, а в это прекрасное путешествие вместе 

- говорится в заметке.

В то же время, на такое приглашение отреагировала и сама Алхим в своем Telegram: "А потом выпьем кофе". 

Предложила Елене встретиться со мной в пятницу в Украине. Но Елена предложила мне поехать с ней 16 мая в Курском направлении отвезти помощь военными. Я, конечно же, принимаю ее приглашение. Мы даже можем, Елена, с тобой поехать в одной машине. И сейчас я уже пишу на твой Telegram, чтобы ты написала список, что нужно ребятам купить. Потому что я с первых дней войны помогала, помогаю и буду продолжать помогать 

- сказала в видеообращении Алхим.

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Дополнение

Накануне Анна Алхим попала в скандал из-за того, что на крестинах детей другого блогера Стаси Макеевой отказалась петь украинские песни. Из-за этого она получила много критики к чему присоединилась и Елена Мандзюк. В частности, она публично обратилась в СБУ и обвинила Алхим в распространении российских нарративов и в том, что блогер общается на русском. 

Сейчас СМИ распространяют информацию, что Анна Алхим и еще 13 украинских блогеров могут попасть под санкции СНБО за сотрудничество с рф и продвижение российских нарративов

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Алина Волянская

Алина Волянская

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