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Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Українська блогерка Анна Алхім оголосила про переїзд до Дубаю через безпекову ситуацію в Україні. Вона не планує повертатися найближчим часом, але вважає Київ найкращим містом.

Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї

Відома українська блогерка Анна Алхім оголосила про переїзд до Дубаю. Повернення на батьківщину наразі не планує, але зізнається, що для неї немає кращого міста за Київ. Про це повідомляє УНН, посилаючись на соцмережі Алхім.

Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано, час покаже

- повідомила блогерка.

Інфлюенсерка також анонсувала створення нового Instagram про життя в Дубаї, а повернення в Україну поки не входить у її плани. Вона наголосила, що причина переїзду саме через безпекову ситуацію, а не хвилю хейту та скандалів. За її словами, якщо ситуація стабілізується, вона з радістю повернеться.

Після останнього влучання в "Республіку", куди Вова ходить до школи, я видихнула, що ми були не в Києві. Бо кожен день як лотерея, мені набрид

- зізнається вона.

Нагадаємо, нещодавно Алхім опинилася в центрі гучного скандалу після вечірки, де вона відмовилась співати українською. Блогерка Олена Мандзюк звинуватила її в зневазі до мови та культури. Після цього їй заблокували Інстаграм, а Мандзюк заявила про звернення до поліції через повідомлення про загрози дітям, своєму життю і здоров’ю.

Пізніше, після звернення депутатки Наталії Піпи, проти Анни Алхім відкрито три кримінальні провадження за статтями про держзраду, розпалювання ворожнечі та погрози держдіячу.

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Вероніка Марченко

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Україна
Київ