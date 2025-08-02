Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае

Известная украинская блогерша Анна Алхим объявила о переезде в Дубай. Возвращение на родину пока не планирует, но признается, что для нее нет лучшего города, чем Киев. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на соцсети Алхим.

Теперь мы будем жить там. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет - сообщила блогерша.

Инфлюенсер также анонсировала создание нового Instagram о жизни в Дубае, а возвращение в Украину пока не входит в ее планы. Она подчеркнула, что причина переезда именно из-за ситуации с безопасностью, а не волны хейта и скандалов. По ее словам, если ситуация стабилизируется, она с радостью вернется.

После последнего попадания в "Республику", куда Вова ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день как лотерея, мне надоело - признается она.

Напомним, недавно Алхим оказалась в центре громкого скандала после вечеринки, где она отказалась петь на украинском. Блогер Елена Мандзюк обвинила ее в пренебрежении к языку и культуре. После этого ей заблокировали Инстаграм, а Мандзюк заявила об обращении в полицию из-за сообщений об угрозах детям, своей жизни и здоровью.

Позже, после обращения депутата Натальи Пипы, против Анны Алхим открыто три уголовных производства по статьям о госизмене, разжигании вражды и угрозах госдеятелю.

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