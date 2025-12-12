Блогера Анну Алхим оштрафовали почти на 5 млн грн за рекламу казино

$42.270.01
49.520.30
ukenru
10:25 • 3106 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 2578 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 11834 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 21142 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 33760 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 43564 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36545 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35563 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 52723 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22292 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 7416 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 16811 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 9672 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 16072 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 17191 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 52723 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 56809 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 56672 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 67340 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 67539 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 1950 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 35889 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36560 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41677 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 37996 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Блогера Анну Алхим оштрафовали почти на 5 млн грн за рекламу казино

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Госагентство PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино в Instagram-сториз. Это часть кампании, в рамках которой за полгода оштрафовано 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на 67,2 млн грн.

Блогера Анну Алхим оштрафовали почти на 5 млн грн за рекламу казино

Госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram, пишет УНН.

Команда агентства во время мониторинга обнаружила в Instagram-сториз блогера рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим получит штраф в 4 800 000 гривен

- говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму ₴67,2 млн.

В министерстве напомнили, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн.

Напомним, в Украине запрещено показывать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно", продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт

- добавили в Минцифры.

Напомним

Против известной блогерши Анны Алхим (настоящее имя - Анна Буряченко) открыто три уголовных производства после обращения депутата Натальи Пипы. В частности, по статьям о госизмене, разжигании вражды и угрозах госдеятелю. Блогершу критикуют за русский язык.

Впоследствии блогерша объявила о переезде в Дубай из-за ситуации с безопасностью в Украине и заявила, что не планирует возвращаться в ближайшее время, но считает Киев лучшим городом.

На блогерку Анну Алхим составили протокол за нарушение языкового закона - нардеп Пипа31.10.25, 10:18 • 4451 просмотр

Ольга Розгон

Общество
Бренд
Социальная сеть
Блогеры
Украина