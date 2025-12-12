Блогера Анну Алхим оштрафовали почти на 5 млн грн за рекламу казино

Госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram, пишет УНН.

Команда агентства во время мониторинга обнаружила в Instagram-сториз блогера рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим получит штраф в 4 800 000 гривен

Отмечается, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму ₴67,2 млн.

В министерстве напомнили, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн.

Напомним, в Украине запрещено показывать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно", продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт