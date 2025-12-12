Блогера Анну Алхим оштрафовали почти на 5 млн грн за рекламу казино
Киев • УНН
Госагентство PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино в Instagram-сториз. Это часть кампании, в рамках которой за полгода оштрафовано 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на 67,2 млн грн.
Госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram, пишет УНН.
Команда агентства во время мониторинга обнаружила в Instagram-сториз блогера рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим получит штраф в 4 800 000 гривен
Отмечается, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму ₴67,2 млн.
В министерстве напомнили, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн.
Напомним, в Украине запрещено показывать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно", продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт
Напомним
Против известной блогерши Анны Алхим (настоящее имя - Анна Буряченко) открыто три уголовных производства после обращения депутата Натальи Пипы. В частности, по статьям о госизмене, разжигании вражды и угрозах госдеятелю. Блогершу критикуют за русский язык.
Впоследствии блогерша объявила о переезде в Дубай из-за ситуации с безопасностью в Украине и заявила, что не планирует возвращаться в ближайшее время, но считает Киев лучшим городом.
На блогерку Анну Алхим составили протокол за нарушение языкового закона - нардеп Пипа31.10.25, 10:18 • 4451 просмотр