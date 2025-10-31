На блогерку Анну Алхим составили протокол за нарушение языкового закона - нардеп Пипа
Киев • УНН
Языковая омбудсмен составила акт и протоколы в отношении блогера Анны Алхим из-за использования русского языка в своей деятельности. Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа, пишет УНН.
Подробности
На блогера Алхим языковая омбудсмен составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогер ведет деятельность на русском языке. Такое решение приняла языковая омбудсмен. Теперь Алхим грозит штраф
Напомним
Против известной блогерши Анны Алхим (настоящее имя - Анна Буряченко) открыто три уголовных производства после обращения депутата Натальи Пипы. В частности, по статьям о госизмене, разжигании вражды и угрозах госдеятелю. Блогершу критикуют за русский язык.
Впоследствии блогерша объявила о переезде в Дубай из-за ситуации с безопасностью в Украине и заявила, что не планирует возвращаться в ближайшее время, но считает Киев лучшим городом.
Впрочем, всего через несколько месяцев Алхим заявила, что влюбилась в нового мужчину, который находится в Украине, поэтому решила вернуться.
