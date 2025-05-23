Продюсера Бардаша приговорили к 10 годам заключения за поддержку российской агрессии

Юрия Бардаша признали виновным в пропаганде войны и поддержке агрессии россии. Суд назначил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд в Украине вынес приговор по делу певца, хореографа и продюсера Юрия Бардаша. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы за пропаганду войны и поддержку агрессии россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области, передает УНН. Детали Судом установлено, что обвиняемый – продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, осознавая, что он может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины. С целью сохранения своих активов и возможности осуществления деятельности в рф, обвиняемый давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины, а также в социальных мессенджерах публиковал материалы и проводил прямые трансляции, оправдывавшие вооруженную агрессию рф против Украины и разжигавшие национальную и религиозную вражду - говорится в сообщении. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 1, ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Обвиняемый, будучи осведомленным о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлся - сообщили в суде. Суд заочно назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Сейчас приговор не вступил в законную силу. Напомним В мае 2024 года Служба безопасности Украины сообщила, что сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу, который, по данным спецслужбы, "сбежал в россию и призывает к захвату Киева и Харькова". Против блогерки Анны Алхим открыли уголовное дело: что известно