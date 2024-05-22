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СБУ повідомила про підозру продюсеру і музиканту Бардашу

СБУ повідомила про підозру продюсеру і музиканту Бардашу

Київ • УНН

 • 20800 перегляди

Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу.

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який, за даними спецслужби, "втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова", пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну рф проти України. На початку повномасштабного вторгнення він втік до росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова", - повідомили в СБУ у соцмережах.

За даними СБУ, "також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube".

"Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора", - вказали у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); 
  • чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); 
  • ст. 436 (пропаганда війни); 
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - зазначили у СБУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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