СБУ сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Бардашу

Служба безопасности Украины поинформировала, что сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу, который, по данным спецслужбы, "сбежал в россию и призывает к захвату Киева и Харькова", пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну рф против Украины. В начале полномасштабного вторжения он бежал в россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного телеграм-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей. Среди прочего – фигурант призывает к захвату Киева и Харькова", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным СБУ, "также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров кремля на видеохостинге YouTube".

"Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора", - указали в спецслужбе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - отметили в СБУ.

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