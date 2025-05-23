Продюсера Бардаша засуджено до 10 років увʼязнення за підтримку російської агресії

Суд в Україні виніс вирок у справі співака, хореографа та продюсера Юрія Бардаша. Його засудили до 10 років увʼязнення за пропаганду війни та підтримку агресії росії проти України. Про це інформує пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області, передає УНН.

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Судом встановлено, що обвинувачений – продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час проживав та отримував дохід від цієї діяльності в Україні, усвідомлюючи, що він може впливати на думку людей в українському та російському суспільстві, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

З метою збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності у рф, обвинувачений давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також в соціальних месенджерах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію рф проти України та розпалювали національну та релігійну ворожнечу - йдеться у дописі.

Його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1, ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з`являвся - повідомили в суді.

Суд заочно призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Нині вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо

У травні 2024 року Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який, за даними спецслужби, "втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова".

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