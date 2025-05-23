Продюсера Бардаша засуджено до 10 років увʼязнення за підтримку російської агресії

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 25408 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 119540 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 124116 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 82321 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 78465 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 170932 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 83944 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 117606 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 188400 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 163268 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
62%
747мм
Популярнi новини

Ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами - ОВА

22 травня, 14:08 • 19826 перегляди

Туск прокоментував заяву Трампа про позицію путіна щодо війни в Україні

22 травня, 14:24 • 10171 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 108119 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 70113 перегляди

Суд залишив під вартою екскомбрига "Анна Київська" Рюмшина: що відомо

22 травня, 17:02 • 7780 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 108136 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 124116 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 170932 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 197603 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 383465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кропивницький

Крим

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 70129 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 116083 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 121596 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 124831 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 160745 перегляди
Актуальне

The Guardian

Гаубиця M777

The New York Times

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Продюсера Бардаша засуджено до 10 років увʼязнення за підтримку російської агресії

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Юрія Бардаша визнано винним у пропаганді війни та підтримці агресії росії. Суд призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Продюсера Бардаша засуджено до 10 років увʼязнення за підтримку російської агресії

Суд в Україні виніс вирок у справі співака, хореографа та продюсера Юрія Бардаша. Його засудили до 10 років увʼязнення за пропаганду війни та підтримку агресії росії проти України. Про це інформує пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області, передає УНН.

Деталі

Судом встановлено, що обвинувачений – продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час проживав та отримував дохід від цієї діяльності в Україні, усвідомлюючи, що він може впливати на думку людей в українському та російському суспільстві, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

З метою збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності у рф, обвинувачений давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також в соціальних месенджерах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію рф проти України та розпалювали національну та релігійну ворожнечу

- йдеться у дописі.

Його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
    • ч. 1, ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
      • ст. 436 (пропаганда війни);
        • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). 

          Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з`являвся

          - повідомили в суді.

          Суд заочно призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Нині вирок не набрав законної сили.  

          Нагадаємо

          У травні 2024 року Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який, за даними спецслужби, "втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова".

          Проти блогерки Анни Алхім відкрили кримінальну справу: що відомо16.05.25, 20:04 • 10383 перегляди

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

          ВійнаКримінал та НП
          Служба безпеки України
          Україна
          Київ
          Харків
          Brent
          $64.05
          Bitcoin
          $111,027.20
          S&P 500
          $5,870.36
          Tesla
          $346.89
          Газ TTF
          $36.36
          Золото
          $3,297.95
          Ethereum
          $2,635.55