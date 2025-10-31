На блогерку Анну Алхім склали протокол за порушення мовного закону - нардепка Піпа

Мовна омбудсменка склала акт і протоколи щодо блогерки Анни Алхім через використання російської мови у своїй діяльності. Про це повідомила нардепка Наталія Піпа, пише УНН.

Деталі

На блогерку Алхім мовна омбудсменка склала акт і протоколи за порушення мовного закону. Блогерка веде діяльність мовою росії. Таке рішення ухвалила мовна омбудсменка. Тепер Алхім загрожує штраф - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Проти відомої блогерки Анни Алхім (справжнє ім’я - Анна Буряченко) відкрито три кримінальні провадження після звернення депутатки Наталії Піпи. Зокрема за статтями про держзраду, розпалювання ворожнечі та погрози держдіячу. Блогерку критикують за російську мову.

Згодом блогерка оголосила про переїзд до Дубаю через безпекову ситуацію в Україні і заявила, що не планує повертатися найближчим часом, але вважає Київ найкращим містом.

Втім всього за декілька місяців Алхім заявила, що закохалася в нового чоловіка, який перебуває в Україні, тому вирішила повернутися.

