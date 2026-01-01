Трамп відмовився від розгортання Національної гвардії у великих містах США

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив про відмову від планів щодо розгортання підрозділів Національної гвардії в Чикаго, Лос-Анджелесі та Портленді. Рішення було прийняте після низки судових позовів, які заблокували ініціативи адміністрації на федеральному рівні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У соціальних мережах президент зазначив, що розгортання військ було необхідним для боротьби зі злочинністю та нелегальною імміграцією. Він також підкреслив, що присутність гвардійців нібито вже призвела до зниження рівня правопорушень у цих містах, хоча місцева влада заперечує цей зв'язок.

Юридичні перешкоди та позиція штатів

Спроби федералізації Національної гвардії зустріли жорсткий опір з боку губернаторів-демократів. Трамп намагався задіяти війська всупереч волі місцевого керівництва, що призвело до затяжних судових розглядів. Зокрема, у грудні 2025 року Верховний суд США відмовив адміністрації у дозволі на розгортання сил в Іллінойсі.

Ми повернемося, можливо, в набагато іншій та сильнішій формі, коли злочинність знову почне зростати – лише питання часу! – написав Трамп у Truth Social.

Війська вже покинули Лос-Анджелес, а в Чикаго та Портленді вони так і не з'явилися на вулицях через превентивні судові заборони. Губернатори Каліфорнії та Іллінойсу привітали це рішення, назвавши спроби президента "мілітаризацією американських міст".

Політичний підтекст та майбутні вибори

Жорсткий підхід до правопорядку став центральною темою другого терміну Трампа. Президент неодноразово розглядав можливість застосування Закону про боротьбу з повстаннями (Insurrection Act) для подолання юридичного опору своїх опонентів.

Аналітики пов'язують нинішню риторику Білого дому з підготовкою до проміжних виборів 2026 року. Трамп планує використовувати питання міської злочинності як ключовий елемент своєї політичної платформи, попри те, що офіційна статистика у деяких із цих міст демонструє найнижчі показники за останні десять років.

