$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 27107 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 34528 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 32292 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 31171 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 127549 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 128902 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 46298 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41595 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35985 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29044 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Трамп відмовився від розгортання Національної гвардії у великих містах США

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Трамп відмовився від планів розгортання Національної гвардії в Чикаго, Лос-Анджелесі та Портленді. Це рішення прийнято після низки судових позовів, що заблокували ініціативи адміністрації.

Трамп відмовився від розгортання Національної гвардії у великих містах США
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив про відмову від планів щодо розгортання підрозділів Національної гвардії в Чикаго, Лос-Анджелесі та Портленді. Рішення було прийняте після низки судових позовів, які заблокували ініціативи адміністрації на федеральному рівні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У соціальних мережах президент зазначив, що розгортання військ було необхідним для боротьби зі злочинністю та нелегальною імміграцією. Він також підкреслив, що присутність гвардійців нібито вже призвела до зниження рівня правопорушень у цих містах, хоча місцева влада заперечує цей зв'язок.

Юридичні перешкоди та позиція штатів

Спроби федералізації Національної гвардії зустріли жорсткий опір з боку губернаторів-демократів. Трамп намагався задіяти війська всупереч волі місцевого керівництва, що призвело до затяжних судових розглядів. Зокрема, у грудні 2025 року Верховний суд США відмовив адміністрації у дозволі на розгортання сил в Іллінойсі.

Ми повернемося, можливо, в набагато іншій та сильнішій формі, коли злочинність знову почне зростати – лише питання часу! 

– написав Трамп у Truth Social.

Війська вже покинули Лос-Анджелес, а в Чикаго та Портленді вони так і не з'явилися на вулицях через превентивні судові заборони. Губернатори Каліфорнії та Іллінойсу привітали це рішення, назвавши спроби президента "мілітаризацією американських міст".

Політичний підтекст та майбутні вибори

Жорсткий підхід до правопорядку став центральною темою другого терміну Трампа. Президент неодноразово розглядав можливість застосування Закону про боротьбу з повстаннями (Insurrection Act) для подолання юридичного опору своїх опонентів.

Аналітики пов'язують нинішню риторику Білого дому з підготовкою до проміжних виборів 2026 року. Трамп планує використовувати питання міської злочинності як ключовий елемент своєї політичної платформи, попри те, що офіційна статистика у деяких із цих міст демонструє найнижчі показники за останні десять років.

Трамп виводить війська Нацгвардії США з Чикаго та Лос-Анджелеса01.01.26, 10:54 • 3692 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Truth Social
Іллінойс
Портленд (Орегон)
Верховний суд США
Білий дім
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Чикаго
Лос-Анджелес