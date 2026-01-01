Трамп виводить війська Нацгвардії США з Чикаго та Лос-Анджелеса

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 50720 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 62965 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 27917 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 28633 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 26569 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23699 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25994 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21085 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18526 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16755 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 50738 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 35167 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 76771 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 75705 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 68991 перегляди
Трамп виводить війська Нацгвардії США з Чикаго та Лос-Анджелеса

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ Національної гвардії з кількох міст, включаючи Чикаго та Лос-Анджелес. Це рішення було прийнято після того, як Верховний суд США не дозволив Трампу використовувати війська для підтримання правопорядку в регіонах.

Трамп виводить війська Нацгвардії США з Чикаго та Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявив, що виводить війська Національної гвардії з кількох американських міст, включаючи Чикаго і Лос-Анджелес. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Минулого тижня Верховний суд США не дозволив Трампу використовувати війська Національної гвардії для підтримання правопорядку в регіонах.

У відповідь Трамп написав в соціальній мережі Truth Social заявив, що повернеться, "можливо, в набагато іншій і сильнішій формі, коли злочинність знову почне зростати".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що адміністрація Трампа направила 200 військовослужбовців Нацгвардії до Портленда, попри спроби влади Орегону заблокувати це рішення через суд. Місцеві чиновники попереджають, що дії президента можуть загострити ситуацію та спричинити нові протести.

Також УНН повідомляв, що штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію Трампа через рішення направити війська Національної гвардії для контролю над протестами, стверджуючи, що це незаконно та політично мотивовано. Позов з'явився після того, як федеральний суддя заблокував схоже розгортання Нацгвардії в Портленді.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Сутички
Truth Social
Іллінойс
Портленд (Орегон)
Орегон
Верховний суд США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Чикаго
Лос-Анджелес