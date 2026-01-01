Трамп виводить війська Нацгвардії США з Чикаго та Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявив, що виводить війська Національної гвардії з кількох американських міст, включаючи Чикаго і Лос-Анджелес. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Минулого тижня Верховний суд США не дозволив Трампу використовувати війська Національної гвардії для підтримання правопорядку в регіонах.

У відповідь Трамп написав в соціальній мережі Truth Social заявив, що повернеться, "можливо, в набагато іншій і сильнішій формі, коли злочинність знову почне зростати".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що адміністрація Трампа направила 200 військовослужбовців Нацгвардії до Портленда, попри спроби влади Орегону заблокувати це рішення через суд. Місцеві чиновники попереджають, що дії президента можуть загострити ситуацію та спричинити нові протести.

Також УНН повідомляв, що штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію Трампа через рішення направити війська Національної гвардії для контролю над протестами, стверджуючи, що це незаконно та політично мотивовано. Позов з'явився після того, як федеральний суддя заблокував схоже розгортання Нацгвардії в Портленді.