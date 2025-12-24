Верховний суд США відхилив пропозицію Трампа розгорнути Нацгвардію в Чикаго
Верховний суд США відхилив пропозицію адміністрації президента Трампа розгорнути війська Національної гвардії в Чикаго, попри заперечення місцевих та державних чиновників. Суд зазначив, що повноваження президента федералізувати Нацгвардію застосовуються лише у "виняткових" обставинах.
Верховний суд США відхилив пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа розгорнути війська Національної гвардії в районі Чикаго, попри заперечення місцевих та державних чиновників. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
В ухвалі без підпису суд зазначив, що повноваження президента федералізувати Національну гвардію, ймовірно, застосовуються лише у "виняткових" обставинах.
Національна гвардія складається переважно з підрозділів, підпорядкованих штатам, які зазвичай реагують на серйозні проблеми, як от стихійні лиха чи великі протести.
Рішення стало рідкісним відступом для суду з консервативною більшістю, який в останні місяці здебільшого ставав на бік адміністрації Трампа. Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер назвав це "великою перемогою для Іллінойсу та американської демократії".
Розгортання військ у Чикаго є частиною серії зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на придушення протестів проти федеральних імміграційних рейдів у містах, де переважають демократи, зокрема Новому Орлеані, Портленді та столиці Вашингтоні.
Трамп стверджує, що війська у цих містах потрібні для придушення насильства в містах, контрольованих демократами, а також боротьби зі злочинністю та підтримки його ініціатив щодо депортації.
Нагадаємо
Штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію Трампа через рішення направити війська Національної гвардії для контролю над протестами, стверджуючи, що це незаконно та політично мотивовано. Позов з'явився після того, як федеральний суддя заблокував схоже розгортання Нацгвардії в Портленді.