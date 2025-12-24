$42.100.05
23 грудня, 15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Верховний суд США відхилив пропозицію Трампа розгорнути Нацгвардію в Чикаго

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Верховний суд США відхилив пропозицію адміністрації президента Трампа розгорнути війська Національної гвардії в Чикаго, попри заперечення місцевих та державних чиновників. Суд зазначив, що повноваження президента федералізувати Нацгвардію застосовуються лише у "виняткових" обставинах.

Верховний суд США відхилив пропозицію Трампа розгорнути Нацгвардію в Чикаго

Верховний суд США відхилив пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа розгорнути війська Національної гвардії в районі Чикаго, попри заперечення місцевих та державних чиновників. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

В ухвалі без підпису суд зазначив, що повноваження президента федералізувати Національну гвардію, ймовірно, застосовуються лише у "виняткових" обставинах.

Національна гвардія складається переважно з підрозділів, підпорядкованих штатам, які зазвичай реагують на серйозні проблеми, як от стихійні лиха чи великі протести.

Рішення стало рідкісним відступом для суду з консервативною більшістю, який в останні місяці здебільшого ставав на бік адміністрації Трампа. Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер назвав це "великою перемогою для Іллінойсу та американської демократії".

Розгортання військ у Чикаго є частиною серії зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на придушення протестів проти федеральних імміграційних рейдів у містах, де переважають демократи, зокрема Новому Орлеані, Портленді та столиці Вашингтоні.

Трамп стверджує, що війська у цих містах потрібні для придушення насильства в містах, контрольованих демократами, а також боротьби зі злочинністю та підтримки його ініціатив щодо депортації. 

Нагадаємо

Штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію Трампа через рішення направити війська Національної гвардії для контролю над протестами, стверджуючи, що це незаконно та політично мотивовано. Позов з'явився після того, як федеральний суддя заблокував схоже розгортання Нацгвардії в Портленді.

Ольга Розгон

