Верховный суд США отклонил предложение Трампа развернуть Нацгвардию в Чикаго
Киев • УНН
Верховный суд США отклонил предложение администрации президента Трампа развернуть войска Национальной гвардии в Чикаго, несмотря на возражения местных и государственных чиновников. Суд отметил, что полномочия президента федерализировать Нацгвардию применяются только в «исключительных» обстоятельствах.
Верховный суд США отклонил предложение администрации президента США Дональда Трампа развернуть войска Национальной гвардии в районе Чикаго, несмотря на возражения местных и государственных чиновников. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
В постановлении без подписи суд отметил, что полномочия президента федерализировать Национальную гвардию, вероятно, применяются только в "исключительных" обстоятельствах.
Национальная гвардия состоит преимущественно из подразделений, подчиненных штатам, которые обычно реагируют на серьезные проблемы, такие как стихийные бедствия или крупные протесты.
Решение стало редким отступлением для суда с консервативным большинством, который в последние месяцы в основном становился на сторону администрации Трампа. Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер назвал это "большой победой для Иллинойса и американской демократии".
Развертывание войск в Чикаго является частью серии усилий администрации Трампа, направленных на подавление протестов против федеральных иммиграционных рейдов в городах, где преобладают демократы, в частности Новом Орлеане, Портленде и столице Вашингтоне.
Трамп утверждает, что войска в этих городах нужны для подавления насилия в городах, контролируемых демократами, а также борьбы с преступностью и поддержки его инициатив по депортации.
Напомним
Штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию Трампа из-за решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами, утверждая, что это незаконно и политически мотивировано. Иск появился после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Нацгвардии в Портленде.