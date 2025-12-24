Верховный суд США отклонил предложение Трампа развернуть Нацгвардию в Чикаго

$42.100.05
23 декабря, 15:52 • 18140 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 35187 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 44780 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 53304 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 36245 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 41969 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21109 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18786 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24295 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39720 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже23 декабря, 23:00 • 7560 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 14853 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 10351 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 4522 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 11013 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 44778 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 29593 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 53302 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 41968 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35 • 98556 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 1714 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 27207 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 25370 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 28760 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 30745 просмотра
Верховный суд США отклонил предложение Трампа развернуть Нацгвардию в Чикаго

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Верховный суд США отклонил предложение администрации президента Трампа развернуть войска Национальной гвардии в Чикаго, несмотря на возражения местных и государственных чиновников. Суд отметил, что полномочия президента федерализировать Нацгвардию применяются только в «исключительных» обстоятельствах.

Верховный суд США отклонил предложение Трампа развернуть Нацгвардию в Чикаго

Верховный суд США отклонил предложение администрации президента США Дональда Трампа развернуть войска Национальной гвардии в районе Чикаго, несмотря на возражения местных и государственных чиновников. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В постановлении без подписи суд отметил, что полномочия президента федерализировать Национальную гвардию, вероятно, применяются только в "исключительных" обстоятельствах.

Национальная гвардия состоит преимущественно из подразделений, подчиненных штатам, которые обычно реагируют на серьезные проблемы, такие как стихийные бедствия или крупные протесты.

Решение стало редким отступлением для суда с консервативным большинством, который в последние месяцы в основном становился на сторону администрации Трампа. Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер назвал это "большой победой для Иллинойса и американской демократии".

Развертывание войск в Чикаго является частью серии усилий администрации Трампа, направленных на подавление протестов против федеральных иммиграционных рейдов в городах, где преобладают демократы, в частности Новом Орлеане, Портленде и столице Вашингтоне.

Трамп утверждает, что войска в этих городах нужны для подавления насилия в городах, контролируемых демократами, а также борьбы с преступностью и поддержки его инициатив по депортации. 

Напомним

Штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию Трампа из-за решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами, утверждая, что это незаконно и политически мотивировано. Иск появился после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Нацгвардии в Портленде.

Ольга Розгон

Новости Мира
Мобилизация
Столкновения
Национальная гвардия США
Иллинойс
J. Б. Прицкер
Портленд, Орегон
Верховный суд Соединенных Штатов
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Чикаго