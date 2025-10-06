Іллінойс та Чикаго судяться з адміністрацією Трампа через розгортання Національної гвардії

Штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа після рішення направити війська Національної гвардії для контролю над протестами. Позов стверджує, що це є незаконним, політично мотивованим і повторює аналогічне оскарження розгортання гвардії в Портленді. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Як пише видання, "штат Іллінойс та Чикаго в понеділок подали до суду на адміністрацію Трампа через її рішення розгорнути війська Національної гвардії в Чикаго".

Позов подано на тлі протестів проти дій федерального уряду щодо імміграційного контролю. Він з’явився всього за кілька годин після того, як федеральний суддя заблокував схоже розгортання Національної гвардії в Портленді, штат Орегон.

Розгортання відповідачами федеральних військ до Іллінойсу є явно незаконним. Позивачі просять цей суд зупинити незаконну, небезпечну та неконституційну федералізацію членів Національної гвардії Сполучених Штатів, включаючи Національну гвардію Іллінойсу та Техасу - йдеться в позові.

Позов подано через два дні після того, як Білий дім оголосив про рішення Трампа направити до Чикаго 300 бійців Національної гвардії Іллінойсу для "захисту федеральних офіцерів та об’єктів". Американський президент і раніше застосовував цю стратегію під час протестів проти імміграційної та митної політики в Лос-Анджелесі та Вашингтоні, округ Колумбія.

Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер засудив рішення про розгортання військ і заявив, що відмовився задіяти Національну гвардію після вимоги адміністрації Трампа. Коли стало відомо, що планується також направити 400 бійців Національної гвардії Техасу до Іллінойсу та Орегону, Пріцкер назвав це "вторгненням".

У позові суд просять заборонити федералізацію та розгортання будь-яких військ Національної гвардії в Іллінойсі й визнати такі дії незаконними в ширшому сенсі. Серед відповідачів - Трамп, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем та міністр оборони Піт Хегсет. Речниця Білого дому заявила, що президент "не буде ігнорувати беззаконня в американських містах".

На тлі триваючих насильницьких заворушень та беззаконня, які місцеві лідери, такі як Пріцкер, відмовилися придушити, президент Трамп скористався своїми законними повноваженнями для захисту федеральних посадовців та активів - заявила речниця Абігейл Джексон CNN.

У скарзі, поданій до Окружного суду США Північного округу Іллінойсу, Східного відділення, стверджувалося, що розгортання військ є "політично мотивованим", і стверджувалося, що Трамп має давню історію "погрозливих та зневажливих" коментарів щодо Чикаго та штату Іллінойс, щонайменше з 2013 року.

У документі зазначається, що в Іллінойсі та Чикаго вже спостерігається різке зростання числа федеральних агентів, частина з яких реагувала на протести біля об’єкта ICE у Бродвью. Позивачі вважають, що ці протести не є достатньою підставою для розгортання Національної гвардії, а дії федеральної влади провокують нові протести та загрожують громадській безпеці.

Скарга наголошує, що немає жодних юридичних чи фактичних підстав для федералізації Національної гвардії. Вона повторює аналогічне оскарження розгортання гвардії в Портленді (Орегон), де федеральний суддя тимчасово заблокував відправку військ, визнавши, що президент перевищив конституційні повноваження, оскільки протести не становили "небезпеки повстання".

