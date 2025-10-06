Иллинойс и Чикаго судятся с администрацией Трампа из-за развертывания Национальной гвардии

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 11109 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 23303 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 24834 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 28443 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 56318 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29241 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36474 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64241 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76188 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0.6м/с
79%
751мм
Популярные новости
Индия ведет переговоры с россией о приобретении 5 систем ПВО С-400 - СМИ6 октября, 08:00 • 4688 просмотра
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске, власти РФ заявляют о 20 сбитых БПЛАVideo6 октября, 08:06 • 8200 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 34401 просмотра
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский11:59 • 8524 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 21667 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 21850 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 34581 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 56323 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 177406 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 105718 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Роберт Калиняк
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Германия
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 62327 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 59004 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 134594 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 66604 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 68060 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
WhatsApp
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
НАСАМС

Иллинойс и Чикаго судятся с администрацией Трампа из-за развертывания Национальной гвардии

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию Трампа из-за решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами, утверждая, что это незаконно и политически мотивировано. Иск появился после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Нацгвардии в Портленде.

Иллинойс и Чикаго судятся с администрацией Трампа из-за развертывания Национальной гвардии

Штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами. Иск утверждает, что это является незаконным, политически мотивированным и повторяет аналогичное оспаривание развертывания гвардии в Портленде. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как пишет издание, "штат Иллинойс и Чикаго в понедельник подали в суд на администрацию Трампа из-за ее решения развернуть войска Национальной гвардии в Чикаго".

Иск подан на фоне протестов против действий федерального правительства по иммиграционному контролю. Он появился всего через несколько часов после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Национальной гвардии в Портленде, штат Орегон.

Развертывание ответчиками федеральных войск в Иллинойсе является явно незаконным. Истцы просят этот суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Национальной гвардии Соединенных Штатов, включая Национальную гвардию Иллинойса и Техаса

- говорится в иске.

Иск подан через два дня после того, как Белый дом объявил о решении Трампа направить в Чикаго 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса для "защиты федеральных офицеров и объектов". Американский президент и ранее применял эту стратегию во время протестов против иммиграционной и таможенной политики в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия.

Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер осудил решение о развертывании войск и заявил, что отказался задействовать Национальную гвардию после требования администрации Трампа. Когда стало известно, что планируется также направить 400 бойцов Национальной гвардии Техаса в Иллинойс и Орегон, Прицкер назвал это "вторжением".

В иске суд просят запретить федерализацию и развертывание любых войск Национальной гвардии в Иллинойсе и признать такие действия незаконными в более широком смысле. Среди ответчиков - Трамп, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и министр обороны Пит Хегсет. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент "не будет игнорировать беззаконие в американских городах".

На фоне продолжающихся насильственных беспорядков и беззакония, которые местные лидеры, такие как Прицкер, отказались подавить, президент Трамп воспользовался своими законными полномочиями для защиты федеральных должностных лиц и активов

- заявила пресс-секретарь Абигейл Джексон CNN.

В жалобе, поданной в Окружной суд США Северного округа Иллинойса, Восточного отделения, утверждалось, что развертывание войск является "политически мотивированным", и утверждалось, что Трамп имеет давнюю историю "угрожающих и пренебрежительных" комментариев относительно Чикаго и штата Иллинойс, по меньшей мере с 2013 года.

В документе отмечается, что в Иллинойсе и Чикаго уже наблюдается резкий рост числа федеральных агентов, часть из которых реагировала на протесты возле объекта ICE в Бродвью. Истцы считают, что эти протесты не являются достаточным основанием для развертывания Национальной гвардии, а действия федеральных властей провоцируют новые протесты и угрожают общественной безопасности.

Жалоба подчеркивает, что нет никаких юридических или фактических оснований для федерализации Национальной гвардии. Она повторяет аналогичное оспаривание развертывания гвардии в Портленде (Орегон), где федеральный судья временно заблокировал отправку войск, признав, что президент превысил конституционные полномочия, поскольку протесты не представляли "опасности восстания".

Напомним

Ранее УНН писал, что администрация Трампа направила 200 военнослужащих Нацгвардии в Портленд, несмотря на попытки властей Орегона заблокировать это решение через суд. Местные чиновники предупреждают, что действия президента могут обострить ситуацию и вызвать новые протесты.

Алена Уткина

Новости Мира
Национальная гвардия США
Пит Хегсетх
Иллинойс
J. Б. Прицкер
Портленд, Орегон
Орегон
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты
Чикаго
Лос-Анджелес