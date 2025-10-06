Иллинойс и Чикаго судятся с администрацией Трампа из-за развертывания Национальной гвардии

Штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами. Иск утверждает, что это является незаконным, политически мотивированным и повторяет аналогичное оспаривание развертывания гвардии в Портленде. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как пишет издание, "штат Иллинойс и Чикаго в понедельник подали в суд на администрацию Трампа из-за ее решения развернуть войска Национальной гвардии в Чикаго".

Иск подан на фоне протестов против действий федерального правительства по иммиграционному контролю. Он появился всего через несколько часов после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Национальной гвардии в Портленде, штат Орегон.

Развертывание ответчиками федеральных войск в Иллинойсе является явно незаконным. Истцы просят этот суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Национальной гвардии Соединенных Штатов, включая Национальную гвардию Иллинойса и Техаса - говорится в иске.

Иск подан через два дня после того, как Белый дом объявил о решении Трампа направить в Чикаго 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса для "защиты федеральных офицеров и объектов". Американский президент и ранее применял эту стратегию во время протестов против иммиграционной и таможенной политики в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия.

Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер осудил решение о развертывании войск и заявил, что отказался задействовать Национальную гвардию после требования администрации Трампа. Когда стало известно, что планируется также направить 400 бойцов Национальной гвардии Техаса в Иллинойс и Орегон, Прицкер назвал это "вторжением".

В иске суд просят запретить федерализацию и развертывание любых войск Национальной гвардии в Иллинойсе и признать такие действия незаконными в более широком смысле. Среди ответчиков - Трамп, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и министр обороны Пит Хегсет. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент "не будет игнорировать беззаконие в американских городах".

На фоне продолжающихся насильственных беспорядков и беззакония, которые местные лидеры, такие как Прицкер, отказались подавить, президент Трамп воспользовался своими законными полномочиями для защиты федеральных должностных лиц и активов - заявила пресс-секретарь Абигейл Джексон CNN.

В жалобе, поданной в Окружной суд США Северного округа Иллинойса, Восточного отделения, утверждалось, что развертывание войск является "политически мотивированным", и утверждалось, что Трамп имеет давнюю историю "угрожающих и пренебрежительных" комментариев относительно Чикаго и штата Иллинойс, по меньшей мере с 2013 года.

В документе отмечается, что в Иллинойсе и Чикаго уже наблюдается резкий рост числа федеральных агентов, часть из которых реагировала на протесты возле объекта ICE в Бродвью. Истцы считают, что эти протесты не являются достаточным основанием для развертывания Национальной гвардии, а действия федеральных властей провоцируют новые протесты и угрожают общественной безопасности.

Жалоба подчеркивает, что нет никаких юридических или фактических оснований для федерализации Национальной гвардии. Она повторяет аналогичное оспаривание развертывания гвардии в Портленде (Орегон), где федеральный судья временно заблокировал отправку войск, признав, что президент превысил конституционные полномочия, поскольку протесты не представляли "опасности восстания".

