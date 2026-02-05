Киевское "Динамо" оштрафовали более чем на 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр

$43.170.02
Эксклюзив
14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 20626 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 26103 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 27166 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 25875 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 17276 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
10:05 • 42186 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 59481 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 89438 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 89454 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 127965 просмотра
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 5732 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12278 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 33767 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 19568 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19175 просмотра
Киевское "Динамо" оштрафовали более чем на 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Госагентство PlayCity оштрафовало ФК "Динамо" Киев на 5,188 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр на стадионе. Клуб имеет три месяца на уплату или обжалование решения, которое вступило в силу 26 января 2026 года.

Киевское "Динамо" оштрафовали более чем на 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало киевское "Динамо" на более чем 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр на территории стадиона. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение Агентства и пресс-службу клуба. 

Применить к ООО "Футбольный Клуб "Динамо" Киев" финансовую санкцию в размере 5 млн 188,2 тыс. гривен 

- говорится в решении. 

Отмечается, что "Динамо" должно уплатить штраф не позднее трех месяцев, а также уведомить Агентство о добровольном исполнении этого решения. 

Нарушение было выявлено 16 января 2026 года. Клуб, по данным агентства, не соблюдал ряд положений статьи 22-1 закона "О рекламе". Клуб имеет право обжаловать решение регулятора в суде в течение трех месяцев. В случае неуплаты или отсутствия обжалования дело будет передано в исполнительную службу для принудительного взыскания. Решение вступило в силу с 26 января 2026 года.

В "Динамо" заявили, что подтверждают факт наложения штрафа уполномоченным государственным органом в связи с нарушением требований действующего законодательства относительно размещения рекламных материалов на территории стадиона.

Мы осознаем, что регулирование в сфере рекламы и букмекерской деятельности находится в процессе активных изменений, и признаем возможные технические или организационные недостатки с нашей стороны. Ответственность за собственные действия является базовым принципом деятельности ФК "Динамо". В процессе диалога с государственным агентством PlayCity клуб пришел к общему пониманию необходимости дальнейшего системного сотрудничества. ФК "Динамо" открыт к взаимодействию с регулятором. Мы уже начали диалог относительно совместных инициатив, направленных на формирование культуры ответственной игры. Мы убеждены, что такое взаимодействие будет полезным для государства, украинского спорта и общества в целом 

- заявили в клубе. 

Напомним 

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. 

Павел Башинский

