Киевское "Динамо" оштрафовали более чем на 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало киевское "Динамо" на более чем 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр на территории стадиона. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение Агентства и пресс-службу клуба.

Отмечается, что "Динамо" должно уплатить штраф не позднее трех месяцев, а также уведомить Агентство о добровольном исполнении этого решения.

Нарушение было выявлено 16 января 2026 года. Клуб, по данным агентства, не соблюдал ряд положений статьи 22-1 закона "О рекламе". Клуб имеет право обжаловать решение регулятора в суде в течение трех месяцев. В случае неуплаты или отсутствия обжалования дело будет передано в исполнительную службу для принудительного взыскания. Решение вступило в силу с 26 января 2026 года.

В "Динамо" заявили, что подтверждают факт наложения штрафа уполномоченным государственным органом в связи с нарушением требований действующего законодательства относительно размещения рекламных материалов на территории стадиона.

Мы осознаем, что регулирование в сфере рекламы и букмекерской деятельности находится в процессе активных изменений, и признаем возможные технические или организационные недостатки с нашей стороны. Ответственность за собственные действия является базовым принципом деятельности ФК "Динамо". В процессе диалога с государственным агентством PlayCity клуб пришел к общему пониманию необходимости дальнейшего системного сотрудничества. ФК "Динамо" открыт к взаимодействию с регулятором. Мы уже начали диалог относительно совместных инициатив, направленных на формирование культуры ответственной игры. Мы убеждены, что такое взаимодействие будет полезным для государства, украинского спорта и общества в целом