PlayCity оштрафовало блогера Алену Омович более чем на 5 млн гривен за рекламу казино

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

PlayCity наложило штраф в размере 5,188 млн гривен на Алену Омович за продвижение нелегальных азартных игр. Личность ФЛП установили с помощью БЭБ.

PlayCity оштрафовало блогера Алену Омович более чем на 5 млн гривен за рекламу казино

Госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Алену Омович на более чем 5 млн гривен за рекламу казино на своих соцстраницах. Об этом сообщает PlayCity, передает УНН.

Команда PlayCity обнаружила на странице Instagram-блогера публикации с рекламой азартных игр. Алена Омович, блогер-миллионник, рекламировала на своей странице нелицензированное казино

- говорится в сообщении.

В PlayCity напомнили, что блогерам запрещено рекламировать азартные игры, а продвижение нелицензированных казино - это еще большее негативное влияние на подписчиков.

Фактически речь идет о привлечении своей аудитории к нелегальному рынку, где отсутствуют правила ответственной игры, гарантии выплат и безопасность персональных данных. Для установления личности блогера мы обратились в БЭБ. Благодаря информационно-поисковой работе аналитиков Бюро, личность идентифицирована - ФЛП Старых Алена Эдуардовна получила штраф на более чем 5 млн гривен

- отметили в PlayCity.

Отметим, что согласно решению агентства №79-р от 20 марта, на блогера наложен штраф в размере 5 млн 188,2 тыс. гривен. Штраф должен быть уплачен не позднее трех месяцев, а также она должна сообщить агентству о добровольном исполнении этого решения.

Напомним

Госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало киевское "Динамо" на более чем 5 млн гривен за нарушение правил рекламы азартных игр на территории стадиона.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП