PlayCity оштрафовало блогера Алену Омович более чем на 5 млн гривен за рекламу казино
Киев • УНН
PlayCity наложило штраф в размере 5,188 млн гривен на Алену Омович за продвижение нелегальных азартных игр. Личность ФЛП установили с помощью БЭБ.
Госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Алену Омович на более чем 5 млн гривен за рекламу казино на своих соцстраницах. Об этом сообщает PlayCity, передает УНН.
Команда PlayCity обнаружила на странице Instagram-блогера публикации с рекламой азартных игр. Алена Омович, блогер-миллионник, рекламировала на своей странице нелицензированное казино
В PlayCity напомнили, что блогерам запрещено рекламировать азартные игры, а продвижение нелицензированных казино - это еще большее негативное влияние на подписчиков.
Фактически речь идет о привлечении своей аудитории к нелегальному рынку, где отсутствуют правила ответственной игры, гарантии выплат и безопасность персональных данных. Для установления личности блогера мы обратились в БЭБ. Благодаря информационно-поисковой работе аналитиков Бюро, личность идентифицирована - ФЛП Старых Алена Эдуардовна получила штраф на более чем 5 млн гривен
Отметим, что согласно решению агентства №79-р от 20 марта, на блогера наложен штраф в размере 5 млн 188,2 тыс. гривен. Штраф должен быть уплачен не позднее трех месяцев, а также она должна сообщить агентству о добровольном исполнении этого решения.
