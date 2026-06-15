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Атака на Запорожье - российский беспилотник ударил по Вольнянску

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

В Вольнянске Запорожского района из-за попадания вражеского БпЛА загорелся частный дом. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Атака на Запорожье - российский беспилотник ударил по Вольнянску

Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки загорелся дом.

В Вольнянске из-за попадания российского беспилотника горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется

— написал Федоров.

Напомним

Накануне в селе Беленькое Запорожского района российский дрон попал в автомобиль. Погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.

Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура13.06.26, 10:56 • 7302 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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