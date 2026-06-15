Атака на Запорожье - российский беспилотник ударил по Вольнянску
Киев • УНН
В Вольнянске Запорожского района из-за попадания вражеского БпЛА загорелся частный дом. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки загорелся дом.
В Вольнянске из-за попадания российского беспилотника горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется
Напомним
Накануне в селе Беленькое Запорожского района российский дрон попал в автомобиль. Погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.
Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура13.06.26, 10:56 • 7302 просмотра