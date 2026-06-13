Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Из-за атак БПЛА и артиллерии на Запорожье погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждены критическая инфраструктура и жилые дома.
В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 13 июня есть погибшие, еще одна женщина травмирована. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.
Детали
По словам Федорова, оккупанты атаковали БПЛА объект критической инфраструктуры Запорожья. Из-за этого погиб человек.
В то же время, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате артиллерийского обстрела погиб 57-летний мужчина, еще один травмирован. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Также в результате обстрела возникли пожары в двух квартирах в многоэтажном доме и хозяйственных постройках. Кроме этого, повреждены жилые дома и сооружения.
Напомним
В результате российских атак на Херсонскую область 13 июня погиб один человек, еще 15 получили ранения.
Также россияне ударили по Сумской области, погибли два человека.