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Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Из-за атак БПЛА и артиллерии на Запорожье погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждены критическая инфраструктура и жилые дома.

Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура
Фото: ГСЧС Украины

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 13 июня есть погибшие, еще одна женщина травмирована. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.

Детали

По словам Федорова, оккупанты атаковали БПЛА объект критической инфраструктуры Запорожья. Из-за этого погиб человек.

В то же время, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате артиллерийского обстрела погиб 57-летний мужчина, еще один травмирован. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрела возникли пожары в двух квартирах в многоэтажном доме и хозяйственных постройках. Кроме этого, повреждены жилые дома и сооружения.

Напомним

В результате российских атак на Херсонскую область 13 июня погиб один человек, еще 15 получили ранения.

Также россияне ударили по Сумской области, погибли два человека.

Евгений Устименко

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