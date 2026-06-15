Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие
Киев • УНН
В Сумах два российских БпЛА попали в многоэтажку и нежилое здание. Ранены три человека, среди которых ребенок, на месте работают медики.
Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Сумы. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, произошли попадания двух российских БпЛА по гражданской инфраструктуре областного центра.
Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них – ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывают необходимую помощь
Он уточнил, что еще один БпЛА атаковал центральную часть Сум: повреждено нежилое здание, предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним
12 июня российские войска нанесли восемь артиллерийских ударов по Сумам, повредив жилые дома. В результате атаки ранения получили шесть жителей города.
Враг атаковал вокзал в Сумах, обломки сбитого дрона упали на крышу поезда10.06.26, 18:44 • 3308 просмотров