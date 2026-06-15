Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие

Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Сумы. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

По его словам, произошли попадания двух российских БпЛА по гражданской инфраструктуре областного центра.

Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них – ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывают необходимую помощь