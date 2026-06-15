Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие

$44.9351.84
ukenru
14 июня, 22:00 • 16385 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 43024 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 45717 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 48213 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 48035 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 36217 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 47460 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
13 июня, 15:55 • 61953 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13 июня, 13:50 • 89331 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 55390 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
95%
743мм
Популярные новости
россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове - первые подробности14 июня, 20:59 • 15896 просмотра
Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение14 июня, 22:26 • 28396 просмотра
Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове22:55 • 13007 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto23:27 • 19113 просмотра
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры — ПЦУ обнародовала фотоPhoto23:44 • 23396 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 64701 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 89309 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 61009 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 72544 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 76378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Харьков
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 50358 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 51406 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 57531 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 111529 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 95442 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"

Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

В Сумах два российских БпЛА попали в многоэтажку и нежилое здание. Ранены три человека, среди которых ребенок, на месте работают медики.

Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие

Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Сумы. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, произошли попадания двух российских БпЛА по гражданской инфраструктуре областного центра.

Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них – ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывают необходимую помощь

— отметил Григоров.

Он уточнил, что еще один БпЛА атаковал центральную часть Сум: повреждено нежилое здание, предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним

12 июня российские войска нанесли восемь артиллерийских ударов по Сумам, повредив жилые дома. В результате атаки ранения получили шесть жителей города.

Враг атаковал вокзал в Сумах, обломки сбитого дрона упали на крышу поезда10.06.26, 18:44 • 3308 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Война в Украине
Сумы